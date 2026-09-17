Partidos de hoy 17 de septiembre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este jueves
La actividad tendrá partidos de la Europa League, Mundial Femenil sub 20 y LaLiga de España
El fútbol no para a nivel nacional e internacional y la agenda para este jueves 17 de septiembre nos traerá la conclusión de la primera jornada de la Europa League, entre los partidos que destacan, se encuentra el Real Sociedad y Bournemouth, dos equipos que llegan a la competencia europea con la necesidad de encontrar regularidad en este inicio de temporada.
Además, se llevará a cabo la definición de los octavos de final del Mundial sub 20 Femenil, donde la selección de Colombia buscará el pase a la siguiente ronda cuando enfrente a Polonia. En España, se disputarán dos partidos de la fecha doble de LaLiga, donde el Real Betis de Álvaro Fidalgo se enfrentarán al Getafe a las 11:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.
En México se realizará el primer partido de la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión, con el duelo entre Alacranes Durango y Cruz Azul Hidalgo. Mientras que en Sudamérica se conocerá al último clasificado a semifinales de la Copa Libertadores.
Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 17 de septiembre
En Claro Sports tendremos la transmisión de los partidos de la Europa League por Claro Sports Premium. Estos son los partidos que se realizarán este jueves 17 de septiembre:
- Liga Expansión MX
- Alacranes Durango vs Cruz Azul Hidalgo | 19:00 horas
- La Liga EA Sports
- Real Betis vs Getafe | 11:00 horas | SKY Sports
- Málaga vs Villarreal | 13:30 horas | SKY Sports
- Copa Libertadores
- Flamengo vs Independiente del Valle | 18:30 horas | Disney+ Premium, ESPN
- Europa League
- OFI Creta vs Hoffenheim | 10:45 horas | Disney+ Premium, ESPN
- Levski Sofia vs Red Bull Salzburg | 10:45 horas | Claro Sports Premium YouTube
- Juventus vs NEC Nijmegen | 13:00 horas | Disney+ Premium, ESPN
- Real Sociedad vs Bournemouth | 13:00 horas | Claro Sports Premium YouTube
- Celtic FC vs Ferencvaros | 13:00 horas | Claro Sports YouTube
- Viktoria Plzen vs Saint-Gilloise | 13:00 horas | Claro Sports Premium YouTube
- Crystal Palace vs Lech Poznan | 13:00 horas | Disney+ Premium
- Besiktas vs O. Marseille | 13:00 horas | Claro Sports Premium YouTube
- Lillestrøm SK vs SCU Torreense | 13:00 horas | Disney+ Premium
- FIFA Mundial Femenil sub 20
- Francia vs Canadá | 07:00 horas | ViX Premium
- Inglaterra vs Nigeria | 07:00 horas | ViX Premium, TUDN
- Polonia vs Colombia | 10:30 horas | ViX Premium, TUDN
- Corea del Norte vs Japón | 10:30 horas | ViX Premium