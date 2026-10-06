Raúl Jiménez revela dónde le gustaría ver a Gilberto Mora: “En Alemania, puede ser en el Borussia Dortmund”

El delantero mexicano considera que el juvenil puede competir directamente en una liga de primer nivel, aunque también ve con buenos ojos un proceso gradual

Raúl Jiménez habla en exclusiva sobre el futuro de Gilberto Mora | Imago 7

El futuro de Gilberto Mora apunta hacia Europa. Después de consolidarse como una de las principales figuras del fútbol mexicano, el mediocampista de Tijuana ha despertado el seguimiento de algunos de los clubes más importantes del continente y, a pocos días de cumplir 18 años, las expectativas alrededor de su siguiente paso continúan creciendo.

Raúl Jiménez conoce de primera mano el desafío que representa ese cambio. El delantero salió muy joven del fútbol mexicano para incorporarse al Atlético de Madrid, continuó su carrera con Benfica en Portugal y posteriormente encontró en Inglaterra el escenario para consolidarse durante una trayectoria europea que ya supera una década.

En entrevista exclusiva con Claro Sports por W Radio, el atacante fue cuestionado sobre cuál considera que debería ser el camino del juvenil. “Tiene con qué para jugar donde quiera, pero también puede ser paso a paso, de a poco”.

Jiménez puso como referencia el camino que han seguido numerosos talentos sudamericanos antes de instalarse en las principales competiciones del continente. Ligas como la portuguesa o la neerlandesa pueden funcionar como una primera escala para completar la adaptación antes de buscar un escenario de mayor exigencia.

Sin embargo, el delantero tampoco considera indispensable ese recorrido. Su rendimiento con Tijuana y la Selección Mexicana, además de la personalidad mostrada durante el Mundial 2026 con apenas 17 años, le hacen pensar que cuenta con las herramientas necesarias para asumir desde el comienzo un desafío de máxima categoría.

“Así como ha pasado con muchos jugadores, que vienen a ligas un poquito menores y luego de ahí dan un salto, no solamente argentinos, brasileños, que luego compran equipos de la liga holandesa, la portuguesa. Pero también él, con la calidad y con el futuro que tiene, creo que le puede ir bien si desde un momento está en una liga top”.

¿En qué liga de Europa encajaría mejor Gilberto Mora?

Al momento de imaginar un destino adecuado para las características del mediocampista, Jiménez señaló dos posibilidades. Alemania apareció como una alternativa por el tipo de desarrollo que podría encontrar, mientras que España entró en la conversación por las condiciones técnicas de su fútbol.

“¿Dónde me gustaría verlo? En Alemania puede ser, en el Borussia Dortmund.. tiene su estilo. En España, que es un poquito más técnica la liga y de repente no tan física. Creo que se puede adaptar bien”.

Raúl Jiménez y la influencia detrás de los penales de Gilberto Mora

La relación entre ambos durante el Mundial también dejó una pequeña herencia futbolística. Mora ha comenzado a ejecutar algunos penales con una técnica similar a la utilizada por Jiménez, especialista desde los once pasos durante buena parte de su carrera.

El delantero explicó que el origen está en las prácticas realizadas por México durante la Copa del Mundo. Una vez superada la fase de grupos y ante la posibilidad de que los encuentros de eliminación directa se resolvieran desde el punto penal, los seleccionados comenzaron a ensayar regularmente sus cobros.

“Practicábamos penales normalmente desde que empezó el Mundial, más cuando pasamos de fase de grupos, porque se podía definir en penales. Practicábamos uno o dos días antes de los partidos, tres o cuatro penales cada quien”.

Fue durante esas sesiones cuando comenzó a incorporar algunos elementos de la ejecución del ariete. Aunque evita atribuirse completamente el estilo del juvenil, reconoce que existen similitudes entre ambos. “De ahí empezó a agarrar. No es 100 por ciento que los tire como yo, pero bueno, tiene un poquito de la técnica. Felicitarlo, que le está yendo tan bien. Lo está haciendo bien hasta ahora”.