El llanto de Messi que conmovió a Lisandro Martínez y todo el mundo: “Se nos va el más grande”

El campeón del mundo publicó uno de los momentos más sensibles de la jornada y aseguró que extrañará a Messi “toda la vida”.

La despedida de Lionel Messi de la selección de Argentina sigue generando reacciones entre quienes compartieron con él una de las etapas más importantes de la Albiceleste. Uno de los mensajes que más repercusión tuvo fue el de Lisandro Martínez, defensor del Manchester United, quien utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras al capitán argentino.

El zaguero publicó un carrusel en su cuenta de Instagram con diferentes imágenes y videos junto a Messi, después del encuentro amistoso ante Benín, disputado el martes 6 de octubre en el estadio Monumental. Argentina se impuso 3-0 en una noche marcada por el cierre de la trayectoria internacional del futbolista rosarino.

Entre el material compartido por Martínez apareció un video de Messi durante el trayecto rumbo al estadio, sentado en el autobús de la selección y visiblemente emocionado mientras observaba a los aficionados que se habían reunido en las calles. La publicación estuvo acompañada por la canción “No es mi despedida”, interpretada por Gilda.

Además de las imágenes de distintos momentos vividos dentro de la selección, Lisandro Martínez destacó lo que significó para él haber coincidido con Messi en el combinado nacional. “Qué privilegio fue haber compartido con el mejor deportista de toda la historia”, escribió el defensor.

El futbolista del Manchester United también dejó una de las frases que más llamó la atención en su despedida. “Se nos va el más grande, te vamos a extrañar toda la vida, Leo. ¡Te quiero con todo mi corazón!”, añadió en el mensaje publicado después del último partido del capitán con Argentina.

Martínez formó parte de la generación que acompañó a Messi durante una etapa de títulos para la Albiceleste y compartió vestidor con él en distintas convocatorias. Por ello, su publicación se sumó a las muestras de reconocimiento de compañeros y figuras relacionadas con el fútbol argentino.

La noche en el Monumental reunió a aficionados, familiares, amigos y futbolistas alrededor de una jornada dedicada a Messi. El estadio recibió al delantero en su último compromiso con la camiseta nacional y fue escenario de una despedida que cerró una trayectoria de más de dos décadas con Argentina.

Las reacciones también llegaron desde fuera del fútbol argentino. Cristiano Ronaldo fue otra de las figuras que envió un mensaje tras confirmarse el retiro internacional de Messi, en el que reconoció lo conseguido por el argentino con su selección y se sumó a los homenajes que siguieron después de su último partido.

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