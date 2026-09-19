El Clásico Nacional vuelve a casa: América y Chivas se reencuentran en el Estadio Azteca

El duelo entre las Águilas y el Rebaño regresará al inmueble este sábado, después de más de dos años y tres enfrentamientos disputados fuera de Santa Úrsula

El Clásico Nacional vuelve al Estadio Azteca | Claro Sports

El Clásico Nacional regresará al Estadio Azteca este sábado 19 de septiembre. Después de más de dos años sin recibir un América vs Chivas, el inmueble de Santa Úrsula volverá a ser escenario del partido entre los dos clubes con más títulos de Liga MX, ahora dentro de la jornada 9 del Apertura 2026.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron en este estadio fue el 18 de mayo de 2024, durante la semifinal de vuelta del Clausura de ese año. América ganó 1-0 con gol de Israel Reyes y consiguió el pase a la final.

Después de aquel encuentro, el conjunto azulcrema dejó temporalmente el inmueble debido a los trabajos realizados con motivo del Mundial 2026 y trasladó sus partidos como local al Estadio Ciudad de los Deportes.

MÁS INFORMACIÓN: Tabla de posiciones del Apertura 2026

El cambio de sede provocó que los siguientes tres Clásicos Nacionales con América como local se disputaran fuera de Santa Úrsula: dos correspondieron a la Liga MX y uno a la Copa de Campeones de la Concacaf.

Ahora, el duelo regresa al estadio donde se han disputado 82 enfrentamientos entre ambos clubes.

América tiene ventaja en el historial del Clásico Nacional en Santa Úrsula

El registro de partidos entre América y Chivas en el inmueble muestra una diferencia en favor del conjunto capitalino. De los 82 encuentros disputados, las Águilas consiguieron 38 victorias, Guadalajara ganó 17 y hubo 27 empates.

La historia comenzó después de la inauguración del estadio en 1966 y se extendió por distintas competencias. De esos encuentros, 53 correspondieron a la temporada regular y 17 a fases de Liguilla, además de partidos correspondientes a Copa MX, torneos de Concacaf y Copa Libertadores.

Este sábado, América volverá a recibir a Chivas en el escenario donde se enfrentaron por última vez en 2024. El inmueble recuperará así uno de los partidos que han formado parte de su historia desde la década de los sesenta.

El balón volverá a rodar en Santa Úrsula y el Clásico Nacional retomará su lugar en el estadio donde ha crecido la rivalidad.

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