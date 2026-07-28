Chelsea remonta tres veces y gana un partido de 10 goles en el debut de Xabi Alonso

Joao Pedro firmó un hat-trick en los últimos diez minutos para rescatar a los Blues ante los Western Sydney Wanderers tras una noche marcada por graves errores defensivos

El delantero brasileño salvó a Los Blues con tres goles | Reuters

El estreno de Xabi Alonso al frente del Chelsea dejó un espectáculo de diez goles, pero también varias señales de alerta. Los Blues tuvieron que remontar en tres ocasiones para imponerse 6-4 al Western Sydney Wanderers, último lugar de la A-League la temporada pasada, en un amistoso donde el talento ofensivo terminó ocultando los problemas en salida defensiva que el equipo arrastra desde la campaña anterior.

El técnico español apostó por una alineación repleta de jóvenes para evaluar a varias de las promesas de la cantera y a los nuevos talentos del club. Sin embargo, la insistencia en salir jugando desde el fondo volvió a convertirse en un problema constante, con pérdidas de balón, malas entregas y errores en la construcción que permitieron a los australianos marcar cuatro goles y poner contra las cuerdas a uno de los gigantes de la Premier League.

La diferencia terminó estando en la calidad individual. Joao Pedro cambió el partido tras ingresar desde el banquillo, firmó un hat-trick en los últimos diez minutos y evitó que el debut público de Alonso terminara con una derrota inesperada.

Chelsea apuesta por los jóvenes y Satpayev responde de inmediato

Xabi Alonso utilizó un once con canteranos, dejando claro que el amistoso serviría para evaluar a varios de los futbolistas llamados a liderar el futuro del club.

Uno de ellos fue Dastan Satpayev. El delantero kazajo de 17 años, que no se incorporará oficialmente al Chelsea hasta cumplir la mayoría de edad en agosto, necesitó apenas seis minutos para dejar su primera huella con el equipo. Ryan Kavuma-McQueen filtró un balón al espacio y el atacante definió con potencia para abrir el marcador en su debut no oficial.

Sin embargo, la ventaja duró poco. Antony Pantazopoulos empató tras un saque de esquina que volvió a exhibir los problemas de marca del conjunto inglés y, poco después, Aydan Hammond culminó una gran acción individual para darle la vuelta al encuentro.

Antes del descanso, Chelsea logró reaccionar gracias a una gran combinación ofensiva que terminó con Dario Essugo definiendo al segundo poste tras asociarse con Satpayev y Reggie Walsh para establecer el 2-2.

Los errores en la salida de balón volvieron a perseguir al Chelsea

Más allá del resultado, la gran preocupación para Alonso estuvo en la fase de construcción desde la defensa.

Chelsea insistió durante todo el encuentro en salir jugando desde atrás pese a la intensa presión del Western Sydney Wanderers. Las pérdidas de balón, despejes defectuosos y decisiones equivocadas en la primera fase de la posesión fueron castigadas una y otra vez por el conjunto australiano.

Dylan Scicluna aprovechó una mala salida para devolver la ventaja a los locales en el segundo tiempo. Con el marcador 3-2 en contra, Xabi Alonso decidió modificar por completo el encuentro. El técnico realizó una revolución, dando entrada a Cole Palmer, Joao Pedro, Estevao Willian, Levi Colwill y Jamie Gittens, entre otros futbolistas del primer equipo.

El impacto fue inmediato. Apenas un minuto después de ingresar, Gittens empató 3-3 tras una brillante asistencia de Pedro, aunque otro fallo defensivo permitió al Western Sydney recuperar la ventaja pocos minutos después.

Joao Pedro firma un hat-trick para rescatar el debut de Alonso

Cuando el partido parecía escaparse, apareció la calidad de Joao Pedro. El delantero brasileño igualó el marcador 4-4 al minuto 80, marcó el 5-4 apenas unos minutos después tras una asistencia de Cole Palmer y completó su hat-trick en el minuto 90 al aprovechar un balón servido por Estevao dentro del área.

Los Blues terminaron imponiéndose 6-4 después de remontar tres veces en una noche repleta de goles, pero el resultado dejó una conclusión clara: el enorme potencial de la nueva generación ilusiona, aunque las fragilidades defensivas, especialmente en la salida de balón, continúan siendo la principal asignatura pendiente del conjunto londinense antes del inicio de la nueva temporada.

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