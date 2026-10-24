Chelsea vs Tottenham en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 8

No te pierdas todas las acciones de este vibrante partido desde la cancha de Stamford Bridge

Sigue el Chelsea vs Tottenham, en vivo. | Claro Sports

El Chelsea y el Tottenham se enfrentan este sábado 24 de octubre de 2026, en uno de los partidos de la octava jornada de la Premier League. El encuentro se disputará en Stamford Bridge, donde ambos clubes buscarán sumar puntos antes de continuar con sus compromisos de la temporada 2026-27.

El conjunto dirigido por Xabi Alonso llega en la cuarta posición de la clasificación, con 13 puntos después de siete partidos. Los Blues vienen de derrotar 2-0 al Everton y buscan mantenerse cerca de los primeros lugares del campeonato inglés.

Por su parte, el Tottenham de Roberto De Zerbi suma seis unidades en siete encuentros. Los Spurs consiguieron su primera victoria de la temporada tras imponerse 3-1 al Coventry City, resultado que les permitió sumar de a tres, en su lucha por salir de los últimos puestos de la tabla, al ubicarse en el lugar 18. Ahora tendrán que visitar a un Chelsea que buscará aprovechar su condición de local.

¿A qué hora inicia el Chelsea vs Tottenham hoy 24 de octubre de 2026?

El partido entre Chelsea y Tottenham comenzará a las 10:30 horas, tiempo del centro de México, este sábado 24 de octubre. La sede será el estadio Stamford Bridge, en Londres, Inglaterra, donde el silbatazo inicial está programado para las 17:30 horas locales.

Alineaciones del Chelsea vs Tottenham para la jornada 8, al momento

El Chelsea podría mantener su esquema 3-4-2-1, con Mike Penders en la portería ante la ausencia de Emiliano Martínez.

Chelsea: Mike Penders, Josh-Ko Acheampong, Maxence Lacroix, Levi Colwill, Cole Palmer, Pedro Neto, Jordan Henderson, Moisés Caicedo, Morgan Rogers, Jorrel Hato y João Pedro.

Tottenham: Antonín Kinský, Archie Gray, Jan-Paul van Hecke, Micky van de Ven, Andy Robertson, Sandro Tonali, Conor Gallagher, Mateus Fernandes, Mohammed Kudus, Dominic Solanke y Omar Marmoush.

¿Dónde ver el Chelsea vs Tottenham en vivo? Canales de TV y streaming online

Los aficionados mexicanos podrán seguir el Chelsea vs Tottenham en vivo a través de HBO Max, plataforma que tiene programada la transmisión del encuentro a partir de las 10:30 horas, tiempo del centro de México. En Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.