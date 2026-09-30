¡Acto reprochable! vandalizan bus del Real Cartagena después de enfrentar a Unión Magdalena

‘El ciclón’ y el cuadro ‘heroico’ igualaron 1-1, por la jornada 11 del Torneo BetPlay 2026-II en la capital del Magdalena.

Unión Magdalena Vs Real Cartagena/ Vizzor.

Poco a poco va terminando la fase de todos contra todos del Torneo BetPlay 2026-II. Este martes 29 de septiembre se enfrentaron Unión Magdalena y Real Cartagena, por la jornada 15 de la segunda división del fútbol colombiano. El duelo de elencos costeños finalizó 1-1 con gol de Luis Taffur para la visita y Jheison Andres Solarte anotó un autogol que le sumó al local.

Sin embargo y las lamentables noticias se trasladaron a las afueras del Sierra Nevada de Santa Marta. Ya que sujetos atacaron con piedras al bus que trasladaba a los futbolistas y la delegación del cuadro heroico cuando transitaba en la vía que conduce a Santa Marta con Barranquilla. Los mismos jugadores relataron la situación que vivieron dentro del automotor.

Triste e increíble. Atacaron a piedra al bus con los jugadores de @RealCartagena en vía Santa Martha-Barranquilla.

Llegó la policía a ayudar.

Este video me lo envió el futbolista Jua. David Rodríguez.

Todo esto luego del juego vs Unión Magdale.

No más violencia pic.twitter.com/e7RDeT1woM — Eduardo Luis López T (@EduardoLuisFut) September 30, 2026

Miembros de la Policía Nacional hicieron acto de presencia en el lugar de los hechos. Por fortuna no se reportaron afectados ni lastimados por parte de la delegación del Real Cartagena por estos actos de vandalismo. Se espera pronunciamiento por parte del club de la capital del Bolívar en las próximas horas.

Real Cartagena, después del empate de este martes 29 de septiembre en Santa Marta, marcha quinto de la tabla de posiciones del campeonato, con 15 puntos en 10 juegos, parcialmente hace parte de los cuadrangulares semifinales. Cabe mencionar que el club ‘heroico’ hizo parte de la final del primer semestre, sin embargo cayó ante Envigado.

Por parte de Unión Magdalena, tras dejar escapar 2 puntos del Sierra Nevada, sigue hundido en la clasificación, ya que marcha 15 con 8 unidades en 9 presentaciones. Este equipo también viene de recibir un ‘baldado de agua fría’, ya que Independiente Santa Fe lo superó 3-1 en el global de la fase 1B de la Copa BetPlay y se despidió de este certamen.

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