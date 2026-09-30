Una selección muy rojiblanca: cinco jugadores de las Chivas tienen minutos ante Perú

Rafael Márquez continúa con la fórmula de Javier Aguirre, al mantener como base del Tricolor a los jugadores del Rebaño Sagrado

Sandoval, Campillo, Romo y Camberos jugaron ante Perú | Imago7

El rojo y el blanco estuvo muy presente en el segundo partido de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de septiembre, ya que cinco jugadores de las Chivas vieron minutos en el juego ante Perú celebrado en Nueva Jersey. El equipo, que peleó por el liderato en el Clausura 2026 y está tercero en el actual Apertura, gana bonos en las convocatorias del Tricolor.

El Guadalajara ya había sido el equipo que más jugadores tuvo en la lista de Javier Aguirre en el Mundial 2026. Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Armando González y Roberto Alvarado fueron los convocados en el verano. Aunque ‘Hormiga’ se fue a Grecia y Gutiérrez no fue considerado en esta primera lista de Rafa Márquez, se suman nuevas caras que han sido protagonistas en el arranque del nuevo proceso.

“Me pone feliz ver. Crecimos en Chivas, desde chicos los conozco. Voltear a ver que se están haciendo las cosas bien allá”, declaró Diego Campillo, uno de los rojiblancos que terminaron el partidoen zona mixta.

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Rafa Márquez tuvo poco tiempo para trabajar con los jugadores de las Chivas, ya que la mayoría de ellos llegaron tras el partido ante Querétaro debido a la restricción de dos jugadores de la Liga MX que había para el partido ante Colombia. Los dos rojiblancos, Tala Rangel y Roberto Alvarado, fueron titulares en Baltimore. Tras ello, llegó el resto del grupo y en poco tiempo convencieron al nuevo entrenador.

Luis Romo, Diego Campillo, Santiago Sandoval, Hugo Camberos y Roberto Alvarado ingresaron en la segunda parte del partido disputado en Nueva Jersey. Los primeros dos lo hicieron al minuto 61 y los últimos tres ingresaron al 78′. Al entrenador le gustó lo que hicieron y quiere ver más de cerca a Camberos y Sandoval.

“Me gustaría verlos más tiempo dentro de la cancha, están haciendo un gran trabajo dentro de sus equipos. Es gente joven con la que necesitamos seguir trabajando y desarrollándolos para ser más competitivos y sean mejores jugadores”, declaró Márquez tras el partido.

Hormiga y Mateo, dos canteranos de las Chivas que también fueron titulares con Rafa Márquez

Además de los cinco jugadores que actualmente están en las filas del Rebaño, Rafa Márquez utilizó en sus alineaciones a dos jugadores más surgidos en la cantera rojiblanca y que hasta hace poco estaban en el club, Armando González y Mateo Chávez.

‘Hormiga’, quien llegó al Olympiacos en el último mercado de fichajes, jugó de inicio ante Colombia y disputó 74 minutos en su regreso a la actividad con el Tricolor tras solo tener minutos ante Sudáfrica en el Mundial. El martes, ante Perú, el titular fue Chávez, quien emigró al AZ Alkmaar en el verano del 2025, tras apenas 44 partidos con el Guadalajara.

En resumidas cuentas: seis jugadores actuales de las Chivas ya jugaron y dos más con pasado en el Rebaño. Ocho futbolistas del Guadalajara, en total, de los 28 que ha usado Rafa Márquez hasta ahora: más de una cuarta parte de la Selección Mexicana son rojiblancos.