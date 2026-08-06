Malacateco vs Xelajú MC en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Malacateco Xelajú, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Malacateco y Xelajú MC protagonizan uno de los encuentros más atractivos de la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El conjunto local buscará recuperarse después de un complicado inicio de campeonato, mientras que los Superchivos intentarán mantener el impulso conseguido en la fecha anterior antes de volver a enfocarse en la Copa Centroamericana. Aquí te contamos a qué hora juegan, dónde ver el partido en vivo y cómo llegan ambos equipos.

Malacateco suma apenas un punto en sus dos primeras presentaciones y ocupa el décimo lugar de la tabla de posiciones. El equipo dirigido por Carlos Robles comenzó el Apertura 2026 con un empate 1-1 frente a Cobán Imperial, pero en la jornada siguiente sufrió una dura derrota 4-0 ante Guastatoya como visitante. Ahora, de regreso en el estadio Santa Lucía, los Toros buscarán hacerse fuertes ante su afición para conseguir su primer triunfo del campeonato y comenzar a escalar posiciones.

Por su parte, Xelajú MC llega con tres puntos y ubicado en el quinto puesto tras registrar una victoria y una derrota en el inicio del torneo. El equipo de Roberto Hernández cayó 1-0 frente a San Pedro en su estreno, pero reaccionó en la segunda fecha al imponerse 3-1 sobre Aurora FC como local. Además, los Superchivos también tienen la mirada puesta en la Copa Centroamericana 2026, donde el próximo martes visitarán a Plaza Amador en un duelo clave del Grupo A, luego de haber iniciado su participación internacional con una derrota 1-0 ante Alajuelense en Costa Rica.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Malacateco vs Xelajú MC de la jornada 3 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Malacateco y Xelajú MC será el viernes 7 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Santa Lucía y se podrá ver en vivo y en directo a través de Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Malacateco vs Xelajú MC hoy

Malacateco no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala mientras que Xelajú MC no podrá contar con Yilton Díaz, expulsado en el duelo ante Aurora FC. Se estima que Carlos Robles y Roberto Hernández no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Malacateco: José Javier Longo, Harold Cummings, Juan Esqueda, Andru Morales; Javier Yaguth, Andy Soto, Kevin Ramírez; Roberto Meneses, Alessandro Canales y Diego Sánchez. DT: Carlos Robles.

Xelajú MC: Minor Álvarez; Kevin Ruiz, José Castañeda, Ernesto Monreal; Javier González, Juan Cardona, Antonio López, Jorge Aparicio; Diego Casas, Harim Quezada y Steven Cárdenas. DT: Roberto Hernández.

Antecedentes y últimos resultados del Malacateco vs Xelajú MC en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Malacateco y Xelajú MC:

5 de abril de 2026 | Xelajú MC 1-0 Malacateco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 18 de febrero de 2026 | Malacateco 1-0 Xelajú MC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 28 de septiembre de 2025 | Xelajú MC 3-0 Malacateco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 19 de julio de 2025 | Malacateco 0-1 Xelajú MC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 15 de marzo de 2025 | Xelajú MC 2-1 Malacateco | Torneo Clausura 2025

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