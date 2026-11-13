Manchester City ya tiene fecha para su apelación: las posibles sanciones llegarían en 2027

Los Sky Blues apelarán en diciembre los cargos por irregularidades financieras. El fallo llegaría en enero de 2027 y podría enfrentar multas, pérdida de puntos o expulsión

Se determinarán las sanciones en caso de no prosperar el recurso | Reuters

El Manchester City enfrenta una nueva etapa en el proceso disciplinario por las irregularidades financieras detectadas por la Premier League. La apelación presentada por el conjunto inglés se celebrará a mediados de diciembre de 2026, mientras que una resolución podría conocerse durante enero de 2027, de acuerdo con información publicada por el Financial Times.

El procedimiento representa un momento determinante para los Citizens, después de que una comisión independiente los declarara culpables de 114 de los 115 cargos examinados, relacionados con incumplimientos de las normas financieras durante nueve temporadas. Sin embargo, el club mantiene su postura de inocencia y busca revertir las conclusiones mediante los recursos disponibles.

El calendario también abre la posibilidad de que las primeras sanciones se determinen durante 2027, siempre que el recurso del Manchester City no prospere. Entre los castigos contemplados por el reglamento aparecen multas económicas, deducciones de puntos e incluso la expulsión de la Premier League, aunque todavía no existe una resolución sobre las medidas que podrían aplicarse.

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¿Cuándo será la apelación del Manchester City por las irregularidades financieras?

De acuerdo con los reportes publicados este viernes 13 de noviembre, la audiencia de apelación está prevista para mediados de diciembre, con el periodo del 14 al 18 de diciembre como fecha estimada. El caso será examinado por un tribunal independiente, encargado de revisar los argumentos del equipo inglés contra las conclusiones de la primera comisión. El calendario todavía no ha sido confirmado públicamente por la Premier League ni por el club.

La apelación fue presentada formalmente el 1 de octubre de 2026, dos días después de que la Premier League publicara las conclusiones de la investigación. En su comunicado, el Manchester City aseguró que el fallo contenía errores sustanciales de derecho, principios y hechos, por lo que considera que la decisión no ofrece garantías suficientes para sostener las acusaciones.

Las investigaciones abarcan el periodo comprendido entre las temporadas 2009-10 y 2017-18, durante el cual la comisión determinó que el Manchester City utilizó acuerdos comerciales que no reflejaban las condiciones reales de los contratos. Según el organismo, estas operaciones permitieron incrementar artificialmente los ingresos y reducir los gastos declarados, con un impacto superior a los 900 millones de libras esterlinas.

Entre los señalamientos figuran contratos de patrocinio financiados parcialmente con recursos del grupo propietario, declaraciones contables inexactas e incumplimientos de los límites de gasto establecidos tanto por la Premier League como por la UEFA. La investigación también identificó faltas relacionadas con la cooperación del club durante el procedimiento.

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El Manchester City ha rechazado las conclusiones y sostiene que cuenta con pruebas para demostrar su inocencia. La resolución de la apelación será fundamental para determinar si se mantienen, modifican o revocan los hallazgos de la comisión independiente, antes de avanzar hacia una eventual imposición de sanciones.

¿Qué sanciones enfrenta el Manchester City y cuándo se conocerá el castigo?

Si la apelación no prospera, el Manchester City tendrá que afrontar una audiencia independiente para determinar las sanciones correspondientes a las infracciones acreditadas. De acuerdo con el Financial Times, este procedimiento se desarrollaría durante 2027, una vez conocida la resolución del recurso. Por ahora, no existe una fecha oficial para la audiencia sancionadora.

El reglamento de la Premier League contempla diferentes medidas disciplinarias, desde multas económicas y deducciones de puntos hasta la posibilidad de expulsar al Manchester City de la máxima categoría del fútbol inglés. Una sanción deportiva podría modificar su posición en la clasificación y comprometer sus objetivos dentro de la competición. Sin embargo, todavía no se ha determinado qué castigo, en su caso, correspondería al equipo.

El calendario también podría prolongarse más allá de lo previsto. Incluso si el club pierde la apelación inicial y posteriormente recibe una sanción, tendría la posibilidad de presentar nuevos recursos contra el castigo, lo que podría extender el procedimiento hasta después de la temporada 2026-27. Esta situación mantiene abierta la incertidumbre sobre cuándo se aplicaría una eventual penalización.

El caso también ha provocado reacciones entre organismos vinculados con la integridad deportiva. Emanuel Macedo de Medeiros, director ejecutivo de la Sport Integrity Global Alliance (SIGA), señaló en declaraciones recogidas por The Independent que el procedimiento debe garantizar el respeto de los derechos de las partes involucradas, aunque esto implique prolongar los tiempos para alcanzar una resolución.

Por su parte, la Premier League pretende concluir el proceso lo antes posible, mientras que el Manchester City insiste en que las conclusiones de la comisión independiente son incorrectas. La audiencia de diciembre y el fallo esperado para enero de 2027 marcarán los siguientes pasos de un procedimiento que podría tener consecuencias deportivas y económicas para el club inglés.