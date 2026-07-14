¿A qué históricos invitó Moyo Contreras a su partido despedida?

The last dance del ídolo ‘crema’.

La imagen que compartió Comunicaciones. (Comunicaciones Oficial)

El próximo viernes 17 de julio será una fecha muy especial para el fútbol guatemalteco y, especialmente, para la familia de Comunicaciones. Ese día se llevará a cabo el partido de despedida de José Manuel “Moyo” Contreras, considerado por muchos como el último gran ídolo de la institución crema. El estadio Cementos Progreso será el escenario de una noche cargada de emociones, en la que miles de aficionados tendrán la oportunidad de agradecerle al histórico mediocampista por una trayectoria repleta de éxitos y momentos inolvidables.

La expectativa alrededor del evento es enorme. Desde que se confirmó la despedida, la afición respondió con entusiasmo y todo apunta a que el Cementos Progreso presentará un gran marco de público para acompañar a uno de los futbolistas más importantes que ha vestido la camiseta de Comunicaciones durante las últimas décadas. Además del partido, se esperan homenajes, reconocimientos y distintas sorpresas preparadas especialmente para celebrar la carrera del volante.

Como no podía ser de otra manera, el encuentro contará con la presencia de numerosas figuras que compartieron vestuario con Contreras tanto en Comunicaciones como en la selección nacional de Guatemala. Entre los nombres ya confirmados aparecen Agustín Herrera, Jairo Arreola, Juan José Paredes, José Benítez, Michael Umaña, Carlos Castrillo, Jean Márquez, Rigoberto Gómez, Carlos Figueroa, Erwin Morales, Fredy Thompson, Gustavo Cabrera y Wilson Lalín, conformando un plantel de lujo para una jornada inolvidable.

La presencia de futbolistas provenientes de distintos países también refleja el enorme respeto que “Moyo” supo ganarse a lo largo de su carrera. Agustín Herrera llegará desde México, José Benítez desde Paraguay y Michael Umaña representará a Costa Rica, tres jugadores que compartieron importantes capítulos deportivos junto al mediocampista y que no quisieron perderse una ocasión tan significativa.

Hablar de José Manuel Contreras es hacerlo de uno de los jugadores más exitosos en la historia de Comunicaciones. Durante su etapa en el club conquistó diez títulos oficiales, convirtiéndose en una pieza fundamental de varios de los equipos más recordados por la afición. Entre esos logros sobresale la histórica conquista de la Liga de Campeones de la Concacaf en 2021, uno de los mayores éxitos internacionales del fútbol guatemalteco y un trofeo que quedó grabado para siempre en la memoria de los seguidores cremas.

Más allá de los campeonatos obtenidos, Contreras deja una huella difícil de igualar por su liderazgo, su calidad técnica y el sentido de pertenencia que siempre demostró hacia la institución. Para muchos aficionados representa el último gran ídolo de Comunicaciones, una figura que logró identificarse plenamente con el club y que se ganó el cariño de varias generaciones. Su retiro abre inevitablemente el debate sobre quién será el próximo futbolista capaz de ocupar ese lugar tan especial dentro de la historia crema.

Los aficionados que deseen acompañar a “Moyo” en esta noche histórica ya pueden adquirir sus entradas. Los boletos tienen un costo de Q200 para localidad de Palco, Q150 en Tribuna, Q100 en Preferencia y Q50 en General. Todo está preparado para que el Cementos Progreso viva una auténtica fiesta del fútbol guatemalteco y despida como merece a uno de los jugadores más importantes que ha dado Comunicaciones en el siglo XXI.

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