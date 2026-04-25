Daniel Muñoz, entre la espada y la pared en Anfield

Daniel Muñoz marcó el único gol del Crystal Palace en la derrota ante Liverpool en Anfield, pero la jugada tuvo una gran polémica.

Daniel Muñoz anotó ante Liverpool | REUTERS/Phil Noble

Daniel Muñoz ha quedado en el ojo del huracán tras el partido entre Crystal Palace y Liverpool en Anfield. Por la jornada número 34 de la Premier League, los dirigidos por Arne Slot recibieron en su casa al conjunto londinense. Luego de un interesante juego, los ‘reds’ se quedaron con los tres puntos por un marcador de tres goles a uno.

Alexander Isak, Andrew Robertson y Florian Wirtz, fueron los autores de los goles del cuadro local. Mientras que, el colombiano Daniel Muñoz fue quien descontó para el elenco comandado por Oliver Glasner. Una anotación que lo tiene entre la espada y la pared con los hinchas del Liverpool.

Cuando el reloj marcaba los 71 minutos, hubo un balón al área que terminó en un despeje del portero, pero en la lesión del mismo. Freddie Woodman, actual guardameta titular del equipo de Anfield, quedó tendido en el terreno de juego y el rebote cayó en pies de Daniel Muñoz que decidió rematar al arco y recortar un poco la distancia en el marcador.

🇨🇴 GOOOL de Daniel Muñoz. El colombiano marcó el 2-1 para el descuento de #CrystalPalace en su visita al #Liverpool, al 71’. Fue abucheado en Anfield por aprovecharse de la lesión del portero



👀 Es su cuarto gol en esta temporada de Premier League pic.twitter.com/qQvbdYL2dn — Pipe Sierra (@PSierraR) April 25, 2026

El gol de Daniel Muñoz se debate entre la discordia y la alegría

Luego de la anotación del lateral derecho de la Selección Colombia, el público se hizo sentir y el abucheo para Daniel Muñoz fue constante. De hecho, cuando el jugador del Crystal Palace se dispuso a hacer un saque de banda, desde la tribuna cayó un balón directo a su cabeza.

Daniel Muñoz fue titular y disputó la totalidad el partido entre Crystal Palace y Liverpool. Tiempo en el que dejo un saldo de dos remates, un gol, 21 de 25 pases acertados, dos pases en el último tercio, uno de dos pases largos completados, 100 % de efectividad en sus regates, dos recuperaciones y seis de 10 duelos ganados.

Sin duda alguna, el nombre del ‘cafetero’ será tema principal en los debates deportivos de este fin de semana. Más allá de que terminó solo decorando el marcador, la ética y moral, será cuestión de opiniones para lo acontecido con el marcador de punta derecho colombiano.

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