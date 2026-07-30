México busca cerrar una primera ronda perfecta en el Premundial sub 20 frente a Guatemala

La selección mexicana clasificó a los cuartos de final del Premundial sub 20, sin embargo el partido ante Guatemala será vital para su próximo rival

México busca el título del Premundial sub 20 | Imago7

La selección mexicana sub 20 afrontará este jueves 30 de julio su último compromiso de la fase de grupos del Premundial de la Concacaf 2026, cuando enfrente a Guatemala a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. El conjunto dirigido por Álex Diego aseguró su presencia en los cuartos de final tras vencer 3-0 a Antigua y Barbuda y 2-0 a Costa Rica, resultados que le permitieron llegar a seis puntos y colocarse como líder del Grupo B. Sin embargo todavía no se ha logrado el objetivo principal.

Pese a que el boleto a la siguiente ronda ya está en sus manos, el encuentro tiene un valor importante para el Tricolor. Un triunfo o incluso un empate garantizarán el primer lugar del sector, posición que ofrecería un cruce más favorable en los cuartos de final. Además, México aspira a cerrar la primera fase con paso perfecto, tres victorias consecutivas y sin recibir goles, una muestra del equilibrio que ha mostrado en el torneo.

El objetivo del combinado nacional va mucho más allá del liderato de grupo. El Premundial de la Concacaf entrega cuatro boletos para el Mundial sub 20 de la FIFA 2027, los cuales obtendrán los equipos que alcancen las semifinales. A su vez, el campeón del certamen conseguirá el único pase disponible de la región para el torneo varonil de los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, por lo que cada partido representa un paso clave hacia ambas metas.

Para este compromiso, el cuerpo técnico deberá resolver dos bajas sensibles. El portero Juan Sebastián Liceaga no estará disponible tras la expulsión que sufrió frente a Costa Rica y cumplirá un partido de suspensión. A esa ausencia se suma la del mediocampista Santiago Sandoval, quien quedó fuera del resto del torneo después de sufrir una fractura espiroidea en la falange proximal del cuarto dedo de la mano derecha. El futbolista abandonó la concentración para regresar a Guadalajara, donde será sometido a una intervención quirúrgica y continuará su recuperación bajo la supervisión de su club.

Guatemala llegará con la obligación de conseguir la victoria. El conjunto chapín ocupa el segundo lugar del Grupo B con tres unidades, producto de la derrota por 1-0 ante Costa Rica y del triunfo por 4-0 sobre Antigua y Barbuda. Una victoria permitiría igualar a México en puntos y mantener opciones de arrebatarle el liderato mediante los criterios de desempate, además de fortalecer sus aspiraciones de avanzar a la fase final y acercarse a la clasificación mundialista.

El partido en Puebla marcará el cierre de la actividad del Grupo B y definirá el orden de clasificación rumbo a los cuartos de final. México parte como favorito por el nivel que ha mostrado en sus dos primeras presentaciones, aunque las ausencias obligarán al equipo de Álex Diego a demostrar la profundidad de su plantel. El Tricolor buscará mantener el invicto, conservar su portería en cero y confirmar que cuenta con los argumentos para pelear por el título de la Concacaf y por el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

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