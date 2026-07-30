Chelsea vs Tottenham en vivo: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido amistoso de pretemporada 2026
Los Blues y los Spurs se enfrentarán este sábado 1 de agosto a las 03:45 horas, tiempo del centro de México, en la Sydney Super Cup
- Chelsea remonta tres veces y gana un partido de 10 goles en el debut de Xabi Alonso
- Tottenham inicia su gira por Oceanía con victoria sobre el Auckland FC
- Liverpool vs Wrexham en vivo: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido amistoso de pretemporada 2026
Chelsea y Tottenham trasladarán su rivalidad a Australia para disputar uno de los partidos de la Sydney Super Cup 2026. El encuentro se jugará este sábado 1 de agosto a las 19:45 horas de Sídney, 03:45 del centro de México, en el Accor Stadium. Será la primera ocasión en la que ambos clubes londinenses se enfrenten fuera del Reino Unido. Las acciones las podrás seguir en vivo y en directo a través de la multiplataforma de Claro Sports.
El conjunto dirigido por Xabi Alonso llegará después de vencer 6-4 al Western Sydney Wanderers en su primer compromiso de pretemporada. Dastan Satpayev, Dario Essugo y Jamie Gittens marcaron para el Chelsea, mientras Joao Pedro anotó tres goles en un periodo de nueve minutos para completar el resultado.
Tottenham abrió su participación con un empate 1-1 frente al Sydney FC y posteriormente ganó 4-2 en la tanda de penaltis. Mathys Tel adelantó a los Spurs mediante un tiro libre, Takahiro Sekine igualó el marcador y Martin Dúbravka intervino en la definición desde los once pasos. El encuentro ante los Blues será otra oportunidad para que Roberto De Zerbi pruebe variantes antes del inicio de la temporada 2026-27.
El partido permitirá a los dos entrenadores repartir minutos y evaluar a sus planteles dentro de sus respectivas giras de preparación. Chelsea continuará su calendario por Asia después de su paso por Sídney, mientras Tottenham cerrará su participación en Australia tras enfrentar a un rival al que volverá a medir durante la próxima campaña de la Premier League.
Chelsea vs Tottenham en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido amistoso de pretemporada 2026?
El partido Chelsea vs Tottenham se disputará este sábado 1 de agosto de 2026 en punto de las 3:45 horas tiempo del centro de México. El compromiso se llevará a cabo en el Accor Stadium, recinto ubicado en Australia, inaugurado en 1999 y cuya capacidad es para 83 mil 500 espectadores.
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas
¿Dónde ver el Chelsea vs Tottenham en vivo, el partido amistoso de clubes 2026?
El partido entre Chelsea y Tottenham podrá seguirse en vivo y en directo por Claro Sports. La transmisión estará disponible para 17 países de Latinoamérica: México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Chile, República Dominicana, Argentina, Paraguay y Uruguay. Nuestra señal estará disponible 10 minutos antes del silbatazo inicial, es decir a las 3:35 horas tiempo del centro de México.
Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora
En Claro Sports tenemos una programación de amistosos internacionales que reúne a clubes de la Premier League y equipos de otras ligas. Este es el calendario de encuentros por disputarse en nuestra multiplataforma:
Leeds United vs Sunderland | Jueves 30 de julio
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 17:30 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 18:30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 19:30 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas
Chelsea vs Tottenham | Sábado 1 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas
Manchester City vs Inter de Milán | Sábado 1 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:30 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:30 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:30 horas
Real Madrid vs Fiorentina | Sábado 1 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:00 horas
Girona vs Arsenal | Sábado 1 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:00 horas
Sunderland vs Wrexham | Domingo 2 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:00 horas
Leeds United vs Liverpool | Domingo 2 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 14:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 15:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 16:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas
Chelsea vs Juventus | Miércoles 5 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:45 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:45 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:45 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:45 horas
Arsenal vs Real Betis | Miércoles 5 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas
Chelsea Femenil vs Auckland Femenil | Viernes 7 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 22:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 23:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 00:00 horas (8 de agosto)
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 01:00 horas (8 de agosto)
Chelsea vs Milan | Sábado 8 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas
Liverpool vs Mónaco | Domingo 9 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:30 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 09:30 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas
Chelsea vs Johor Tigers | Domingo 9 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas
Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas
Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas
Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas