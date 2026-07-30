Chelsea vs Tottenham en vivo: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido amistoso de pretemporada 2026

Los Blues y los Spurs se enfrentarán este sábado 1 de agosto a las 03:45 horas, tiempo del centro de México, en la Sydney Super Cup

Chelsea vs Tottenham en vivo: fecha, horario y dónde ver | Claro Sports

Chelsea y Tottenham trasladarán su rivalidad a Australia para disputar uno de los partidos de la Sydney Super Cup 2026. El encuentro se jugará este sábado 1 de agosto a las 19:45 horas de Sídney, 03:45 del centro de México, en el Accor Stadium. Será la primera ocasión en la que ambos clubes londinenses se enfrenten fuera del Reino Unido. Las acciones las podrás seguir en vivo y en directo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

El conjunto dirigido por Xabi Alonso llegará después de vencer 6-4 al Western Sydney Wanderers en su primer compromiso de pretemporada. Dastan Satpayev, Dario Essugo y Jamie Gittens marcaron para el Chelsea, mientras Joao Pedro anotó tres goles en un periodo de nueve minutos para completar el resultado.

Tottenham abrió su participación con un empate 1-1 frente al Sydney FC y posteriormente ganó 4-2 en la tanda de penaltis. Mathys Tel adelantó a los Spurs mediante un tiro libre, Takahiro Sekine igualó el marcador y Martin Dúbravka intervino en la definición desde los once pasos. El encuentro ante los Blues será otra oportunidad para que Roberto De Zerbi pruebe variantes antes del inicio de la temporada 2026-27.

El partido permitirá a los dos entrenadores repartir minutos y evaluar a sus planteles dentro de sus respectivas giras de preparación. Chelsea continuará su calendario por Asia después de su paso por Sídney, mientras Tottenham cerrará su participación en Australia tras enfrentar a un rival al que volverá a medir durante la próxima campaña de la Premier League.

Chelsea vs Tottenham en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido amistoso de pretemporada 2026?

El partido Chelsea vs Tottenham se disputará este sábado 1 de agosto de 2026 en punto de las 3:45 horas tiempo del centro de México. El compromiso se llevará a cabo en el Accor Stadium, recinto ubicado en Australia, inaugurado en 1999 y cuya capacidad es para 83 mil 500 espectadores.

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

¿Dónde ver el Chelsea vs Tottenham en vivo, el partido amistoso de clubes 2026?

El partido entre Chelsea y Tottenham podrá seguirse en vivo y en directo por Claro Sports. La transmisión estará disponible para 17 países de Latinoamérica: México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Chile, República Dominicana, Argentina, Paraguay y Uruguay. Nuestra señal estará disponible 10 minutos antes del silbatazo inicial, es decir a las 3:35 horas tiempo del centro de México.

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

En Claro Sports tenemos una programación de amistosos internacionales que reúne a clubes de la Premier League y equipos de otras ligas. Este es el calendario de encuentros por disputarse en nuestra multiplataforma:

Leeds United vs Sunderland | Jueves 30 de julio

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 17:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 18:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 19:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas

Chelsea vs Tottenham | Sábado 1 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Manchester City vs Inter de Milán | Sábado 1 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:30 horas

Real Madrid vs Fiorentina | Sábado 1 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:00 horas

Girona vs Arsenal | Sábado 1 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:00 horas

Sunderland vs Wrexham | Domingo 2 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:00 horas

Leeds United vs Liverpool | Domingo 2 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 14:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 15:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 16:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas

Chelsea vs Juventus | Miércoles 5 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:45 horas

Arsenal vs Real Betis | Miércoles 5 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

Chelsea Femenil vs Auckland Femenil | Viernes 7 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 22:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 23:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 00:00 horas (8 de agosto)

Argentina, Paraguay y Uruguay: 01:00 horas (8 de agosto)

Chelsea vs Milan | Sábado 8 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Liverpool vs Mónaco | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 09:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas

Chelsea vs Johor Tigers | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas

Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

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