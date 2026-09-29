Kevin Viveros pone un pie en Europa

El delantero nacido en Buenaventura, Valle del Cauca se supo ganar la convocatoria a la Selección Colombia para esta nueva fecha FIFA.

Kevin Viveros celebra con Athletico Paranaense/ REUTERS/Cris Mattos.

Si hay un delantero colombiano que ha venido rompiendo las redes a nivel mundial, es Kevin Estiben Viveros Rodallega, el artillero del Athletico de Paranaense se ha convertido en una pieza clave del elenco brasilero y todo este rendimiento se ha vio reflejado con su primera convocatoria al proceso de Néstor Lorenzo, de cara a la Copa América del 2028 y el Mundial del 2030.

En medio de ese gran momento que vive el goleador de Buenaventura, Valle del Cauca se pudo conocer en las últimas horas que su valor en el mercado se acerca a los 20 millones de dólares, eso sí resta saber cuál es el valor que pide el equipo de Curitiba en dado caso que otro club desee hacerse con sus servicios.

Pues bien, siguiendo por esa línea y que directamente se relaciona con su futuro, se oficializó que Kevin Viveros tiene nueva agencia de representación. Se trata de CAA Stellar, una de las empresas más grandes del mundo y especialistas en toda esta índole de la imagen, seguimiento y venta de los futbolistas.

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Dicha agencia de origen británico representa a jugadores de alta envergadura como: Eduardo Camavinga, Fermín López, Kobbie Mainoo, Álex Baena, Unai Simón, Yéremy Pino, Elliot Anderson, Ivan Toney y muchos más. Así que el artillero colombiano queda en ‘buenas manos’ de cara a lo que será su futuro deportivo y demás índoles personales.

El goleador colombiano, Kevin Viveros(26), del Atlético Paranaense, firma con la empresa de representación CAA Stellar de Inglaterra, una de las más poderosas del mercado futbolero mundial.

La cotización de Viveros ronda los 20 millones de euros, según transfermarkt. pic.twitter.com/n1NuF8Y357 — Henry Jiménez (@BochaJimenez) September 29, 2026

Recientemente también se ha podido conocer que equipos de Inglaterra estarían interesados en fichar al artillero vallecaucano, inclusive que estuvo cerca de cambiar de aires en el pasado mercado de transferencias, no obstante no se alcanzó a definir nada y todo quedaría para la ventana de invierno: en enero y febrero del 2027.

En lo que respecta de la temporada 2024/25, Kevin Viveros completó 25 partidos y 10 goles, en la 2025/26 lleva 19 anotaciones, 2.735 minutos en 32 compromisos, datos recopilados vistiendo la camiseta del Athletico de Paranaense. Rendimiento que lo tiene actualmente concentrado con la Selección Colombia, jugó un par de minutos ante México el pasado 26 de septiembre y espera ser titular este viernes 02/10 contra Paraguay.

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