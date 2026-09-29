Los datos curiosos que ensalzan el partido entre la Selección de México y la Selección de Perú

Leyendas, figuras actuales, valor en el mercado, resultados más importantes… El fútbol mexicano y el peruano tienen muchas historias que contarnos

Ociosas comparaciones entre tricolores e incas previo a su encuentro

La Selección Mexicana enfrentará a Perú este martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, dentro de la Fecha FIFA de septiembre-octubre. El encuentro será el segundo partido del proceso encabezado por Rafael Márquez, después del empate 1-1 ante Colombia en el inicio de esta nueva etapa del Tricolor.

El partido también representa una oportunidad para observar las diferencias y coincidencias entre dos selecciones y dos ligas con historias distintas dentro del fútbol nacional e internacional; y en Claro Sports te hablamos de estas ociosas comparaciones entre el fútbol mexicano y el fútbol peruano.

Gilberto Mora y el valor de las plantillas

La Selección Mexicana se impone con contundencia dentro del departamento de valor de mercado, al contar con una plantilla valuada en 238.8 millones de euros, mientras que Perú cuenta con un valor estimado de 30 millones de euros. Además del valor colectivo, el Tri presumirá el contar con uno de los jugadores mejor valuados a nivel global. Gilberto Mora aparece como el jugador mexicano mejor cotizado con 25 millones de euros, mientras que Erick Noriega es el futbolista inca con mayor valor de mercado, con 6 millones de euros, según cifras de Transfermark.

‘Morita’, además, luce como una de las figuras actuales del Seleccionado Nacional y uno de los elementos con mayor proyección a futuro. Por su parte, la Bicolor tiene a Yoshimar Yotún, exelemento del Cruz Azul y mundialista con los sudamericanos en Rusia 2028 como el líder y referente del actual selectivo. Ambos elementos se presentan como los jugadores a los que hay que seguir de cerca en esta Fecha FIFA.

El jugador del Tijuana destacó en Baltimore | Imago7

Una de las comparaciones históricas entre ambas selecciones se encuentra en sus máximos representantes. México tiene como una de sus figuras históricas a Rafael Márquez, cinco veces mundialista, cuarto lugar con más apariciones y multicampeón con el Barcelona; mientras que Perú cuenta con Teófilo Cubillas, leyenda del Porto y del Alianza Lima, tres veces mundialista y campeón de la Copa América.

América vs Universitario de Deportes, la grandeza en cada liga

En cuanto a los clubes más ganadores de sus respectivas ligas, el fútbol mexicano tiene a las Águilas del América como el equipo con más títulos de Liga MX, con 16 campeonatos nacionales, mientras que en Perú el club con más campeonatos es el Universitario de Deportes, con 29 títulos nacionales. En el ámbito internacional, México tiene como referencia al Pachuca, quien tiene el título de la Copa Sudamericana 2006 como su más grande logro. Por su parte, el Cienciano pone en alto la bandera nacional, al haber ganado el mismo torneo en 2003.

Dominio Tricolor y goleadas históricas

El historial entre México y Perú cuenta con 28 enfrentamientos, con una ligera ventaja para el conjunto mexicano: 11 victorias, ocho empates y nueve derrotas, además de 38 goles a favor y 32 en contra. En partidos oficiales, la diferencia desaparece, ya que ambos equipos registran tres triunfos y dos empates.

La definición del Chucky Lozano ante Perú en amistoso de 2022 | Imago7

Finalmente, tenemos los marcadores más amplios entre ambos equipos, como parte de la historia del enfrentamiento. México consiguió su mayor victoria ante Perú con un 4-0 en un partido amistoso disputado en 2008, mientras que Perú registró un triunfo de 3-0 sobre el Tricolor en el Campeonato Panamericano del ya lejano 1952.

Para esta nueva edición, México llega con el objetivo de continuar el trabajo de Rafael Márquez, mientras Perú buscará reaccionar después de la derrota 4-1 frente a Estados Unidos. El duelo en Nueva Jersey también pondrá frente a frente a dos selecciones con procesos distintos y con jugadores que buscan consolidarse dentro de sus respectivos equipos nacionales.