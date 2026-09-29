Nuevo estadio de Bogotá tendría nueva fecha de entrega

Carlos Fernando Galán confirmó que pronto se anunciará la nueva fecha de entrega del nuevo estadio de Bogotá, tras los retrasos y ajustes al proyecto.

Estadio Nemesio Camacho El Campín | Alcaldía de Bogotá.

El proyecto del nuevo estadio de Bogotá tendrá que esperar un poco más de lo previsto. El alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, confirmó que la administración distrital trabaja en la definición de una nueva fecha de entrega para el escenario, luego de los retrasos que ha presentado la obra desde su planteamiento inicial.

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, Galán explicó que cuando asumió la Alcaldía, la Alianza Público Privada (APP) para la construcción del nuevo estadio ya había sido adjudicada. Sin embargo, el proyecto contemplaba una dificultad que, según el mandatario, hacía inviable desarrollar las obras bajo el esquema inicialmente planteado.

El proyecto del nuevo estadio tuvo que cambiar

La propuesta original contemplaba la demolición progresiva del actual El Campín, comenzando por las tribunas Oriental y Occidental para posteriormente avanzar con la construcción de la nueva estructura. El problema estaba en que este modelo generaba dificultades para garantizar que el escenario pudiera continuar funcionando con normalidad durante el desarrollo de las obras.

“Eso sonaba bien en el papel, pero en la práctica era imposible garantizar que un estadio tuviera capacidad para un evento”, explicó Galán. El alcalde señaló que esta situación también representaba un inconveniente para la programación de partidos y conciertos, debido a que los organizadores necesitan conocer con anticipación el aforo disponible para cada evento.

Ante este panorama, la administración distrital llegó a un acuerdo con la APP para modificar el planteamiento. La solución consiste en construir el nuevo estadio en otro sector del predio, permitiendo que el actual El Campín continúe en funcionamiento mientras avanza la construcción del nuevo escenario.

¿Cuándo estaría listo el nuevo Campín?

Aunque anteriormente se había establecido diciembre de 2027 como fecha estimada para la entrega, los retrasos y las modificaciones realizadas al proyecto obligarán a revisar ese plazo. Galán aseguró que próximamente habrá un anuncio oficial con la nueva fecha y los detalles actualizados de la obra.

“Muy pronto vamos a tener un anuncio”, afirmó el alcalde, quien explicó que en ese momento se adelantaba una reunión para confirmar la información necesaria para establecer las características definitivas del proyecto y el nuevo cronograma de construcción.

Galán insistió en que el proyecto continúa adelante y que las dificultades que tenía inicialmente ya fueron solucionadas. La intención de la administración, según explicó, es que Bogotá pueda contar con un estadio completamente nuevo, diseñado para albergar grandes eventos deportivos y de entretenimiento, y no simplemente con una remodelación del actual escenario.

De esta manera, el futuro del nuevo estadio de Bogotá comienza a tener un nuevo calendario. La Alcaldía espera anunciar próximamente la fecha definitiva de entrega, mientras el proyecto avanza bajo el nuevo esquema que permitirá mantener operativo El Campín durante la construcción del escenario que está llamado a convertirse en uno de los principales escenarios para eventos de la capital.

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