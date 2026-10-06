Raúl Jiménez pide confianza en Hormiga González y Santi Gimenez: “Los goles van a llegar”

Asegura que solo necesitan un gol para enracharse; además, respalda el trabajo del Tala Rangel

Raúl confía en Hormiga y Santiago Gimenez. | Imago7.

Raúl Jiménez habló en exclusiva con Claro Sports sobre tres nombres que hoy están bajo la lupa dentro del entorno de la Selección Mexicana: Santiago Gimenez, Armando ‘Hormiga’ González y Raúl ‘Tala’ Rangel. El delantero del Wolverhampton abordó cada caso desde su experiencia y dejó mensajes distintos para los jugadores quienes atraviesan momentos de presión, crecimiento y aprendizaje.

En el caso de Santiago Gimenez, Jiménez pidió calma. El atacante consideró que el delantero debe mantener la confianza y continuar haciendo su juego, porque las oportunidades terminarán por llegar.

“Primero que nada, estar tranquilo. Creo que él es una persona muy centrada, que sabe el momento por el que puede estar pasando y simplemente, ¿qué le puedo decir? Que esté tranquilo, que él siga jugando como él sabe y que los goles van a llegar”, explicó Raúl en charla con Claro Sports.

El delantero de la Selección Mexicana recordó incluso una etapa propia para explicar lo que puede representar una sequía frente al arco. Jiménez señaló que vivió algo similar cuando recién llegó al Fulham y pasó varios partidos sin marcar, pese a que su entrenador y compañeros le aseguraban que estaba haciendo bien su trabajo.

“Me pasó, digo, no tanto en selección, pero lo más reciente, lo que más recuerdo es en Fulham. Cuando recién llegué y los primeros, no sé, 10 partidos y no metía gol y era de que mis compañeros o el mismo entrenador me decía: ‘Es que estás jugando bien. No te estamos creando, no estamos compensando lo que tú estás dando al equipo’”, recordó.

Para Jiménez, ese tipo de rachas se rompen con confianza y continuidad. “Después de eso metí mi primer gol y no sé cuántos más marqué hasta que caí en una lesión. Y bueno, pero así es esto. Son rachas, son momentos en las que yo creo que todos caemos y hay que salir adelante, levantar la cabeza y saber que viene lo que sigue, la siguiente, y hay que estar concentrado y no perderte en que ya fallaste una”, agregó.

Raúl Jiménez alaba las condiciones de la Hormiga González

Otro de los nombres que abordó Raúl Jiménez fue el de Armando ‘Hormiga’ González, delantero del Olympiacos que ha ganado terreno por su capacidad para aparecer dentro del área y encontrar posiciones de remate.

Jiménez destacó especialmente su lectura para ubicarse donde puede caer el balón y convertir jugadas en oportunidades de gol. “Creo que está en un momento muy bueno en el que sabe ubicarse muy bien, (sabe) dónde va a caer la pelota dentro del área para, pues, nada más empujarla muchas veces y meterla”, señaló.

El atacante también consideró que el contexto actual de la Hormiga puede ayudarlo a continuar creciendo. “Creo que está en una liga en la que eso le puede ayudar a seguir creciendo, a seguir mejorando, en la que está en un equipo que le puede surtir de balones y puede tener varias oportunidades por partido”, explicó.

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Sin embargo, Jiménez también dejó una exigencia puntual para el joven delantero. “Solamente tiene que seguir mejorando en la definición, a la hora de definir, de ser más certero, porque sí hay veces que ha tenido varias”. Después añadió que, si se eleva el nivel de exigencia, se le pueden pedir más goles, aunque consideró que marcar uno por partido ya sería un rendimiento importante.

“Todos cometemos errores”: Raúl Jiménez sale en defensa del Tala Rangel

Tala Rangel y los errores que ya había cometido con México y Chivas. Imago 7

Raúl Jiménez también se refirió a los errores recientes de Raúl ‘Tala’ Rangel y Diego Campillo, dos situaciones que generaron cuestionamientos por tratarse de fallas individuales.

El delantero pidió respaldo para ambos y recordó que los errores forman parte del proceso de cualquier futbolista. “Primero que nada, mandarles la mejor de las vibras. Son errores, todos cometemos errores, ¿eh? Y lo mejor es que les pasó ahorita en partidos amistosos, que no nos estamos jugando mucho”, expresó.

Jiménez matizó que, aunque México siempre busca ganar, este tipo de situaciones pueden servir como aprendizaje antes de partidos de mayor peso. “Obviamente, sea partido amistoso, sea el Mundial, queremos ganar, pero bueno, qué mejor momento que ahora y no, por ejemplo, el Tala en el Mundial pasado contra, no sé, contra Ecuador o contra Corea, que hubiera hecho alguna de esas y hubiéramos perdido. Ahí cuenta más”, explicó.

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El atacante insistió en que el aprendizaje debe ser la respuesta después de una equivocación. “Son errores individuales que se tienen y hay que aprender de cada uno de esos errores y mejorar, porque también es gente joven, entonces tienen mucho, mucho tiempo para mejorarlo”.

Con estas declaraciones, Raúl Jiménez dejó un mensaje común para los tres casos: confianza, paciencia y capacidad de aprendizaje. Para Santiago Giménez, la clave está en no perderse en las ocasiones falladas; para la Hormiga González, en mejorar la definición; y para el Tala Rangel, en convertir los errores en experiencia.