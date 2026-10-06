Raúl Jiménez revela qué le dijeron los ingleses tras el México vs Inglaterra: “El mejor partido del Mundial”

El delantero habló en exclusiva con Claro Sports en W Radio sobre la derrota, su chilena y la experiencia de disputar el Mundial 2026 en casa

Raúl Jiménez recuerda el México vs Inglaterra del Mundial 2026 | Imago7

Raúl Jiménez recordó el México vs Inglaterra del Mundial 2026, partido en el que el Tricolor quedó eliminado en los octavos de final tras perder 2-3 en el Estadio Azteca. En entrevista exclusiva con Claro Sports en W Radio, el delantero explicó que el encuentro también dejó una impresión entre los futbolistas y aficionados ingleses que conoció después del torneo.

“Fue algo increíble para ellos también. Lo han dicho, incluso me lo han comentado a mí, que nunca habían vivido un partido en una atmósfera como la que vivieron ahí, lo sintieron desde el himno, desde ahí sabían que iba a ser un partido muy difícil”, relató Jiménez sobre las reacciones que recibió después del encuentro.

El atacante contó que incluso compañeros que tiene en los Wolves y personas que se encuentra en Inglaterra le hablaron de aquel partido. “Muchos ingleses, incluso compañeros aquí en los Wolves o mucha gente que me encuentra por la calle, dice ‘ese partido fue el mejor del Mundial, qué bien jugaron, qué bueno que metiste gol, pero lástima que perdieron’”, explicó. Para Jiménez, el México vs Inglaterra quedó marcado para ambos equipos.

La eliminación llegó después de que Inglaterra tomara ventaja 0-2 con un doblete de Jude Bellingham. México descontó mediante Julián Quiñones y, tras la expulsión de Jarell Quansah al minuto 54, el Tricolor jugó con un futbolista más durante más de 40 minutos. Harry Kane marcó de penalti el 1-3 y Jiménez convirtió desde los 11 pasos al minuto 69 para establecer el 2-3 definitivo.

En el tiempo añadido, Jiménez tuvo una última oportunidad con una chilena que hizo recordar su gol contra Panamá en 2013. “Cuando me quedó ahí me pasó por la cabeza ese momento en el 2013 contra Panamá. Pero cuando me la echo nada más escucho un golpe que sale rebotado el balón, volteas y ves que salió más allá de medio campo”, recordó. El remate terminó impactando en el defensor inglés Dan Burn. “Fue una jugada cien por ciento futbolera, desafortunadamente para nosotros me tocó que la tapara el más alto de ellos”.

El delantero también explicó cómo enfrenta los momentos en los que aparece la presión de definir. Recordó su primer gol mundialista ante Sudáfrica y una conversación con Roberto ‘Piojo’ Alvarado antes de una jugada similar: “Antes de que yo le cabeceara iba pensando ‘no, ahora sí no puedes girar la cabeza porque si no la vas a echar fuera otra vez’. Entonces sí, sí piensas en muchas cosas que pueden pasar, pero afortunadamente esa terminó en gol y siempre hay que tener la mente positiva”.

Jiménez también habló sobre lo que significó disputar un Mundial en México, después de haber participado en otras ediciones. “He estado en otros Mundiales, pero vivir un Mundial en casa no tiene comparación”, señaló. El delantero destacó el apoyo de los aficionados durante los traslados, así como la presencia de sus compañeros en las pausas de hidratación y en los momentos de tensión durante los partidos.

Raúl cerró su reflexión sobre aquella Copa del Mundo con el recuerdo de una selección que llegó hasta octavos de final: “Al final faltó poquito para sobrepasar esa barrera, pero me quedo con todo lo que vivimos ahí”.