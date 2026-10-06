Oficial: Alexis Márquez vuelve a tomar la dirección técnica del Deportivo Pereira

El estratega risaraldense de 50 años llena de alegría y esperanza a la fanaticada ‘Matecaña’, en medio del mal momento deportivo y administrativo.

Alexis Márquez, nuevo D.T del Deportivo Pereira/ Vizzor

Arturo Reyes dejó de ser el director técnico del Deportivo Pereira este 5 de octubre, después de lo que fue la vergonzosa presentación del equipo ante el Cúcuta Deportivo, tras caer 4-0 en tierras norte santandereanas en el marco de la jornada 13 de la Liga BetPlay 2026-II, sin embargo el cuadro ‘Matecaña’ no ‘durmió en los laureles’ y ya tiene nuevo timonel.

Se trata de Alexis Márquez, el entrenador de 50 años regresa al equipo del Risaralda, donde supo brillar y para muchos es considerado como un referente de la institución, tras haber labrado la base del equipo que salió campeón de la Liga del 2022-II, en la que el elenco del Eje Cafetero levantó su primer título de la historia.

“Nos llena de alegría darle nuevamente la bienvenida a nuestra casa a un profesional que conoce y presenta profundamente los colores del Deportivo Pereira, y que ha dejado huella en nuestra institución tanto como jugador como desde el banquillo”, informa la misiva del cuadro ‘Matecaña’ con cariño hacia el estratega.

💪¡Alexis Márquez regresa a casa! pic.twitter.com/TgiRrjpwCU — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) October 6, 2026

Alexis Márquez estará acompañado por Rubén Darío Zapata, como asistente técnico; Nolberto Salamanca, como preparador físico y Víctor Soto, como preparado de arqueros, labor que ya venía realizando en la plantilla profesional cuando estaba al mando Arturo Reyes. Dicho grupo espera debutar ante el Deportivo Cali, el próximo sábado 10 de octubre a las 3:30 p.m. en Yopla, Casanare.

Cabe mencionar que el estratega de 50 años ya tuvo dos pasos por el Deportivo Pereira, el primero con 8 juegos desde octubre del 2020, hasta diciembre del mismo año: con 3 derrotas, 1 empate y 4 derrotas. El segundo desde febrero del 2021, hasta mayo del 2022 con 68 partidos: 27 victorias, 18 empates y 23 caídas.

Seguramente la llegada de Alexis Márquez llena de esperanza a la fanaticada ‘Matecaña’, ya que el entrenador nació en la tierra y para muchos tiene responsabilidad en el primer título del club en diciembre del 2022 cuando le ganaron la Liga a Independiente Medellín en condición de local. El club actualmente marcha 19 con solo 8 puntos en 11 juegos, además con la tabla del descenso ‘respirándole en la nuca’.

Lea también: