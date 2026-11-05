Posibles alineaciones de Fortaleza vs Independiente Medellín por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Fortaleza vs Medellín: posibles nóminas | Claro Sports

El viernes llega con un examen crucial para Independiente Medellín. El Poderoso llega con posibilidades de asegurar su ingreso a los cuadrangulares finales, pero primero deberá salir de un terreno ienstable. La escuadra dirigida por Amaranto Perea visitará a un urgido Fortaleza en el Estadio de Techo, con intenciones de escapar del sótano de la tabla.

El DIM respiró profundo el pasado domingo, pues venció a Alianza sobre el final en un ambiente muy tenso. Respecto a los Amix, sufrieron una dolorosa caída a manos de Águilas Doradas la pasada jornada en el mismo recinto. En fin, esto debe saber rumbo al juego que será este viernes 6 de noviembre a las 8:00 p.m. (hora COL).

Posible alineación de Fortaleza para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Fortaleza: Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jéferson Medina, Santiago Cuero; Leonardo Pico, Armando Larrans; Sebastián Navarro, Santiago Vivas, Franco Pulicastro y Mariano Vásquez. DT: Diego Arias.

Posible alineación de Independiente Medellín para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría el DIM: Éder Chaux; Esneyder Mena, Luis Escorcia, Alfonso Simarra, Yair Murillo; Didier Moreno, Halam Loboa, Daniel Cataño, Jhon Montaño; Jeison Medina y Yony González. DT: Amaranto Perea.

¿Cómo y dónde ver Fortaleza vs Independiente Medellín por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la jornada 18 de la Liga BetPlay, se podrá ver a través de Win Sports y Win+ Fútbol. Para mirar por streaming, estará disponible en la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará las emociones minuto a minuto del compromiso.

Últimos cinco partidos de Fortaleza

02.11.2026 | Águilas Doradas 1-0 Fortaleza | Fecha 17.

29.10.2026 | América de Cali 2-1 Fortaleza | Fecha 5.

25.10.2026 | Fortaleza 1-1 Deportivo Cali | Fecha 16.

20.10.2026 | Internacional de Bogotá 2-1 Fortaleza | Fecha 15.

11.10.2026 | Santa Fe 2-2 Fortaleza | Octavos de Copa (pasó Santa Fe 9-8 en penales).

Últimos cinco partidos de Independiente Medellín

01.11.2026 | Independiente Medellín 2-1 Alianza | Fecha 17.

28.10.2026 | Internacional de Bogotá 3-1 Independiente Medellín | Fecha 5.

25.10.2026 | Atlético Nacional 2-1 Independiente Medellín | Fecha 16.

17.10.2026 | Independiente Medellín 0-2 Once Caldas | Fecha 15.

14.10.2026 | Atlético Nacional 3-2 Independiente Medellín | Cuartos de Copa.

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