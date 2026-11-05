Guastatoya vs Suchitepéquez en vivo: dónde mirar el Apertura 2026 de la Liga de Guatemala

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Guastatoya Suchitepéquez, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Guastatoya recibe a Suchitepéquez por la jornada 19 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El Pecho Amarillo necesita volver a ganar para seguir en la pelea por un boleto directo a semifinales, mientras los Venados buscan darle continuidad a su triunfo ante Malacateco y recortar distancias en la parte baja de la tabla. Aquí te contamos dónde mirar el partido en vivo.

Guastatoya ocupa el quinto lugar con 28 puntos, producto de ocho triunfos, cuatro empates y seis derrotas. El equipo de Martín García viene de caer 2-1 ante Cobán Imperial como local, un resultado que lo dejó a siete unidades del líder Antigua GFC. Después de encadenar cuatro victorias, el Pecho Amarillo lleva seis partidos sin ganar. Pese a la racha, sigue en la pelea por clasificar directamente a semifinales y buscará aprovechar la localía para recuperar terreno.

Por su parte, Suchitepéquez marcha último con 12 unidades, tras dos victorias, seis empates y diez derrotas. El conjunto de Douglas Zamora viene de vencer 1-0 a Malacateco en casa, su segundo triunfo en el Apertura y el primero desde el 28 de agosto. Los Venados todavía están a siete puntos de los Toros, que ocupan el penúltimo puesto con 19 unidades, y buscarán sumar en Guastatoya para acortar esa distancia.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Guastatoya vs Suchitepéquez de la jornada 19 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Guastatoya y Suchitepéquez será el viernes 6 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio David Cordón Hichos y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Guastatoya vs Suchitepéquez hoy

Ni Guastatoya ni Suchitepéquez cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 19 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Martín García y Douglas Zamora no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Guastatoya: Rubén Escobar; José Almanza, Wilson Pineda, Emanuel Yori, Andy Contreras; Marlon Sequén, Javier Estrada, Carlos Alvarado, Brayan Morales; Bryan Lemus y Víctor Ávalos. DT: Martín García.

Suchitepéquez: Julio Secaida; Dany Rodas, Denis Herrera, Wilson Díaz, Figo Montaño; Mafre Icuté, Marco Rivas, Armando Zamorano, Nery Cabrera; Fabricio González y Erick Rivera. DT: Douglas Zamora.

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Antecedentes y últimos resultados del Guastatoya vs Suchitepéquez en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Guastatoya y Suchitepéquez:

9 de septiembre de 2026 | Suchitepéquez 1-1 Guastatoya | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 13 de abril de 2018 | Suchitepéquez 2-0 Guastatoya | Torneo Clausura 2018

| Torneo Clausura 2018 14 de febrero de 2018 | Guastatoya 1-2 Suchitepéquez | Torneo Clausura 2018

| Torneo Clausura 2018 15 de noviembre de 2017 | Guastatoya 4-1 Suchitepéquez | Torneo Apertura 2017

| Torneo Apertura 2017 10 de septiembre de 2017 | Suchitepéquez 1-1 Guastatoya | Torneo Apertura 2017

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