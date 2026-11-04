¡Ni Real Madrid ni Bayern! Como 1907 hace historia con nueve goles de visitante en Champions League

El equipo de Cesc Fàbregas consigue una marca que ningún club había alcanzado desde la creación de la Champions League

El Como hace historia en la Champions League | Claro Sports

La historia de la Champions League está llena de goleadas, pero ninguna como la que protagonizó el Como este miércoles 4 de noviembre. El conjunto italiano derrotó 9-1 al Lens en Francia y se convirtió en el primer equipo capaz de marcar nueve goles como visitante en un partido de la competición, una hazaña que no habían conseguido los clubes más ganadores del fútbol europeo.

Tuvieron que pasar más de 34 años desde el nacimiento de la Champions League en 1992 para que un equipo alcanzara esta cifra fuera de casa. Ni el Real Madrid de Cristiano Ronaldo, ni el Barcelona de Lionel Messi, ni las distintas generaciones del Bayern Munich habían logrado semejante producción ofensiva lejos de su estadio. Fue el Como, bajo la dirección técnica de Cesc Fàbregas, el encargado de establecer el nuevo registro.

La dimensión del resultado va más allá de los tres puntos obtenidos en la jornada 4 de la fase de liga. El Como también igualó la mayor cantidad de goles anotados por un club en cualquier partido de la Champions League, registro que había establecido el Bayern Munich con su victoria 9-2 sobre el Dinamo Zagreb en septiembre de 2024. La diferencia es que el conjunto alemán lo consiguió como local y los italianos necesitaron solamente una visita al Lens para escribir su propia página en la historia.

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Como rompe una barrera histórica en la Champions League: nueve goles fuera de casa

Antes de la goleada en territorio francés, el récord de anotaciones de un equipo visitante en la Champions League era de siete goles, una cifra que habían alcanzado distintos clubes a lo largo de la competición. Ninguno había podido llegar a ocho y mucho menos a nueve, por lo que el resultado del Como representó un salto de dos anotaciones respecto a los antecedentes.

Uno de los primeros equipos en alcanzar esa marca fue el Olympique de Marsella, que derrotó 7-0 al Žilina de Eslovaquia el 3 de noviembre de 2010. Aquella victoria permitió al conjunto francés establecer una referencia que posteriormente sería igualada por otros clubes, pero que permaneció fuera del alcance de la mayoría de los participantes durante más de una década.

Cuatro años después, el Shakhtar Donetsk repitió el 7-0 como visitante frente al BATE Borisov, el 21 de octubre de 2014. En aquel encuentro, el brasileño Luiz Adriano marcó cinco goles y protagonizó una de las actuaciones individuales más importantes en la historia del torneo. Sin embargo, el conjunto ucraniano tampoco pudo superar las siete anotaciones.

El Liverpool se incorporó a ese grupo el 17 de octubre de 2017, cuando venció 7-0 al Maribor de Eslovenia. La generación dirigida por Jürgen Klopp, que posteriormente conquistaría la Champions League en 2019, igualó el récord de tantos como visitante gracias a una ofensiva que comenzaba a consolidarse entre las más productivas del continente.

Las mayores goleadas de la Champions League antes del histórico 9-1 del Como

La competición también había registrado resultados de ocho goles, aunque siempre con el equipo ganador en condición de local. El Liverpool derrotó 8-0 al Besiktas el 6 de noviembre de 2007, en una noche en Anfield que durante varios años representó la mayor diferencia en el marcador de un encuentro de Champions League.

El Real Madrid igualó esa diferencia el 8 de diciembre de 2015, cuando venció 8-0 al Malmö de Suecia en el Santiago Bernabéu. Cristiano Ronaldo marcó cuatro goles y Karim Benzema consiguió tres, en una de las actuaciones ofensivas más destacadas del conjunto español en el torneo.

La barrera de los ocho goles volvió a quedar bajo los reflectores el 17 de septiembre de 2024, cuando el Bayern Munich aplastó 9-2 al Dinamo Zagreb. Harry Kane anotó cuatro tantos y el club alemán se convirtió en el primero en marcar nueve goles en un solo partido de la Champions League. No obstante, su victoria llegó frente a sus aficionados y con una diferencia de siete anotaciones.

El Como no solamente igualó los nueve goles del Bayern Munich, sino que también alcanzó una diferencia de ocho tantos sobre el Lens, un margen que comparte con las victorias de Liverpool y Real Madrid por 8-0. Su principal distinción, sin embargo, es haber conseguido todo esto fuera de casa, una circunstancia sin antecedentes en la Champions League moderna.

¿Qué lugar ocupa el 9-1 del Como en la historia del fútbol europeo?

El récord requiere una distinción histórica. La Champions League existe bajo su denominación actual desde la temporada 1992-93, pero la principal competición europea de clubes comenzó en 1955 con la antigua Copa de Europa. En aquella etapa sí se registraron partidos en los que los visitantes alcanzaron nueve o más anotaciones.

Por ejemplo, el Feyenoord derrotó 12-2 al KR Reykjavík en septiembre de 1969, resultado que demuestra que las goleadas de esta magnitud no son completamente inéditas si se considera toda la historia de la Copa de Europa. Por esa razón, la marca del Como corresponde específicamente a la era moderna de la Champions League y no a la totalidad de las competiciones europeas desde 1955.

El resultado también representa un capítulo importante en el proyecto deportivo encabezado por Cesc Fàbregas. El Como llegó a Francia después de derrotar 4-1 al RB Leipzig y 4-1 al Manchester United en sus primeros tres encuentros europeos, además de perder 3-2 contra Feyenoord. Sus nueve goles frente al Lens elevaron su producción a 19 anotaciones en apenas cuatro jornadas.

La victoria 9-1 quedará como una referencia para cualquier club que aspire a superar los registros ofensivos de la Champions League. Durante más de tres décadas, equipos que dominaron el fútbol europeo no consiguieron llegar a nueve tantos como visitantes. El Como logró lo que parecía reservado para las grandes potencias del continente y convirtió su visita a Francia en un resultado que ya ocupa un lugar en la historia del torneo.

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