Pumas se juega la Liguilla: Joaquín Beltrán habla del fracaso y la continuidad de Solari

El exfutbolista universitario analiza el proceso de Esteban Solari y señala los factores que han afectado al equipo durante el torneo.

Pumas enfrenta un cierre de torneo en el que se juega su clasificación a la Liguilla, una situación que ha generado cuestionamientos sobre el rendimiento del equipo y la continuidad de Esteban Solari como entrenador. Los resultados de las últimas jornadas han colocado al conjunto universitario bajo presión ante la posibilidad de quedar fuera de la fase final.

Durante el debate en Claro Sports por W Radio, Joaquín Beltrán consideró que no conseguir el boleto a la Liguilla representaría un fracaso para Pumas. Sin embargo, defendió el proceso de Solari y señaló que el entrenador ha tenido que enfrentar circunstancias que han condicionado el desempeño del plantel.

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Joaquín Beltrán defiende el proceso de Esteban Solari en Pumas

El exfutbolista universitario explicó que el equipo todavía enfrenta las consecuencias de haber perdido una final, resultado que, desde su perspectiva, tuvo repercusiones en el estado anímico de los jugadores.

“Pumas quedó tocado después de esa final en el tema anímico. Perder una final siempre pesa”, señaló Beltrán durante el programa.

También mencionó las ausencias de Sebastián Córdova, quien se encuentra lesionado, y de José Juan Macías como factores que han complicado el trabajo del cuerpo técnico. “Desafortunadamente Córdova está lesionado, JJ Macías no está. Para Esteban Solari ha sido difícil el proceso que ha tenido”, expresó.

¿Sería un fracaso que Pumas quedara fuera de la Liguilla?

Beltrán consideró que no clasificar a la Liguilla representaría un fracaso para Pumas, debido a las expectativas que existen alrededor del equipo. No obstante, distinguió entre el resultado deportivo y la evaluación del trabajo de Solari.

En ese sentido, su postura fue que una eventual eliminación no debería analizarse sin considerar las lesiones, las ausencias y las consecuencias anímicas que ha enfrentado el plantel durante el torneo.

De esta manera, el exjugador respaldó la continuidad del proceso del entrenador, aunque reconoció que Pumas tiene la obligación de buscar un lugar en la fase final del campeonato.