Charlyn Corral responde a las críticas tras ganar el Balón de Oro: “Ya no hay nada más que decir”

La delantera del Pachuca recordó los cuestionamientos a su trayectoria y reveló cómo vivió la ceremonia de premiación

Charlyn Corral hizo historia al convertirse en la primera futbolista mexicana en recibir un reconocimiento durante la gala del Balón de Oro. Una semana después de la ceremonia, la delantera del Pachuca recordó lo que vivió antes de subir al escenario, el significado del premio para su trayectoria y el respaldo que recibió tras alcanzar uno de los objetivos de su carrera.

En entrevista para Claro Sports por W Radio, Corral aseguró que el reconocimiento representa la culminación de años de trabajo, récords y sacrificios, aunque considera que su vida no ha cambiado. La atacante también habló sobre el crecimiento de la Liga MX Femenil, su competencia con Alicia Cervantes por el récord de anotaciones, la posibilidad de disputar el Mundial de Brasil 2027 y las palabras de su padre que marcaron su trayectoria.

Charlyn Corral revela cómo vivió la gala del Balón de Oro

La futbolista mexicana reconoció que, después de recibir el premio, su prioridad fue recuperar la rutina que le permitió llegar hasta ese momento. Sin embargo, destacó el respaldo que recibió de los aficionados y las muestras de reconocimiento hacia su carrera.

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“Si te dijera qué ha cambiado, pues creo que nada. Al final hay que regresar a lo que me llevó allá, que es el día a día, que son los entrenamientos y regresar a eso, al descanso, a la tranquilidad, que eso al final es lo que me lleva a seguir teniendo éxito. Pero sí creo que fue una semana que me dio a entender todo el cariño de la gente”, expresó. “Cierro la semana con esa gratitud de lo que viví, porque, como lo he mencionado, ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo y al final también ver ese reconocimiento, ver esas felicitaciones de la gente, pues es bonito”, agregó.

Corral también compartió los contratiempos que enfrentó antes de llegar a la ceremonia. La demora de su equipaje y el tiempo disponible para prepararse provocaron momentos de tensión, especialmente por la importancia que tenía la gala para ella.

“Al llegar al evento fue el momento más estresante porque justo aterrizamos, no llegaba la maleta. Ya estaba el transporte esperándonos, llegamos al hotel y de repente nos dicen: ‘Tienen 45 minutos para listarse’, y tú sabes que para una mujer eso no es nada. Cuando me dijeron 45 minutos, dije: ‘Ay, va a ser una hora y media’. Yo pensé que me iban a dar más tiempo y no”, relató. “Ahí sí, la verdad es que me empecé a estresar y dije: ‘No puede ser, creo que va a ser la noche más importante de mi vida y no voy a ir peinada, no voy a ir maquillada’. Ahí sí creo que fue cuando colapsé”, añadió.

Una vez superados los contratiempos, la delantera comenzó a disfrutar la ceremonia. El acompañamiento de su hermano y de los representantes del Pachuca contribuyó a que pudiera concentrarse en el momento de recibir el reconocimiento.

“Ya cuando estaba en el evento me relajé. Fue como ese momento de colapsar, de repente la alfombra roja, la gente, como que ahí sí fue un momento de ‘¿qué estoy haciendo?, ¿en dónde estoy?’. Creo que ya el momento de estar en el cóctel, de empezar a ver a los futbolistas, a las futbolistas, fue el momento de decir: ‘Así estoy, como estoy, me veo bien’. Cuando subí al escenario, ya en ese momento yo estaba muy tranquila. Ya había pasado de estar abrumada, ya lo había dejado atrás. Realmente, lo que fue sentarme, subir al escenario, estar enfrente del micrófono, ya no sentí presión, ya no sentí ese agobio. Al contrario, ya fue como decir: ‘Ya lo más difícil pasó, ahora nada más toca disfrutar’”, explicó.

La atacante aseguró que incluso encontró tranquilidad al pensar que muchas personas en México todavía desconocían que recibiría el reconocimiento. “Cuando yo me subí al escenario, por eso mi voz estaba tan firme, vi al frente y realmente fue un momento donde dije: ‘No tengo nada de presión porque inclusive en México nadie sabe’. Entonces realmente va a ser algo lindo verme ahí. Y lo viví al máximo”.

Charlyn Corral responde a quienes cuestionaban sus logros

La ganadora del reconocimiento explicó que el Balón de Oro también representa una forma de respaldar lo que ha conseguido durante su trayectoria. “Yo creo que siempre lo supe. Siempre he sentido que la vida, Dios, el talento, mi familia me lo han hecho sentir así, que soy una afortunada, una bendecida y siempre me he sentido una persona especial dentro de una cancha. Creo que más especial porque al final como que en la cancha es donde me transformo, donde esos miedos se van, donde me siento yo, donde realmente siento esa fortaleza mental”, señaló.

Corral explicó que su personalidad cambia cuando compite y que, durante años, consideró que sus resultados merecían mayor reconocimiento.

“Muchas veces, aunque yo dijera lo especial que era, a veces te tiran de loca. Esto no ha sido solamente de un logro, ha sido de muchos años, ha sido de muchos récords, ha sido de muchas cosas. Creo que parecía que por más de que yo conseguía cosas, a veces el yo hablar de mí parecía mal. Creo que tendría que ser al revés, aplaudir lo que una mexicana ha hecho. Y por primera vez creo que ya todo eso se reafirmó con ese premio. No es lo único que he hecho en mi carrera, han sido grandes momentos, grandes logros que he tenido, pero tristemente a veces que yo hablara era malo, lo tomaban a mal. Y realmente con este logro creo que ya no hay nada más que decir”, afirmó.

Charlyn Corral destaca el crecimiento de la Liga MX Femenil y habla del récord de goles

La delantera recordó el momento en que se enteró de la creación de la Liga MX Femenil, cuando todavía jugaba en España. En aquel entonces compartía equipo con Greta Espinoza en el Levante y ambas tenían dudas sobre la continuidad del proyecto.

“Recuerdo cuando la liga se creó. En ese entonces yo estaba jugando con Greta, jugábamos juntas en el Levante y de repente íbamos en el AVE, creo que, a Madrid, teníamos partido allá y vimos la noticia. Fue un momento donde las dos dijimos: ‘Wow’. No lo creíamos, pero sinceramente a las dos nos pasó por la cabeza: ‘Ojalá que dure, ojalá que no sea solamente un año, dos años y termine’”.

Aunque desde entonces consideró regresar a México, decidió permanecer en el fútbol europeo hasta que encontró el momento de incorporarse al Pachuca. “Yo en ese momento me ilusioné de regresar, pero dije: ‘Creo que aún no es momento, yo estoy bien acá’. Ojalá que se le dé ese impulso a la liga para que dure muchos años. Y qué padre que hoy, 10 años después, más o menos, sigue la liga y todavía hay cosas por mejorar, pero también hay otras cosas que han crecido bastante. Yo pienso que tomé una buena decisión en venir”.

Sobre su competencia con Alicia Cervantes por convertirse en la máxima goleadora de la Liga MX Femenil, Corral señaló que no era una meta que contemplara cuando llegó al campeonato, debido a la ventaja que tenían otras futbolistas en el número de partidos disputados.

“Yo cuando llegué, ese logro nunca lo pensé competir porque yo llegué y ya muchas estaban cumpliendo sus 50 goles, 100 goles. Entonces realmente no es algo que me quite el sueño, porque si tú comparas los partidos, estadísticas, el tiempo que yo llevo, pues creo que ha sido poco, inclusive viniendo de una lesión”.

El Mundial de Brasil 2027, otro objetivo de Charlyn Corral

La atacante también se refirió a la posibilidad de representar a México en la Copa del Mundo Femenina de Brasil 2027. Consideró que una eventual clasificación tendría consecuencias para el desarrollo del fútbol femenil mexicano y para quienes han participado en su crecimiento.

“No hablemos de jugadoras, hablemos de un entorno. Creo que para todas sería algo muy positivo por la ilusión que se ha generado en cuanto a la selección, por el trabajo que hay detrás de la liga, de ustedes como periodistas, mucha gente que está trabajando atrás y que obviamente quiere ver a México ahí”, comentó.

Corral recordó sus participaciones mundialistas y expresó su deseo de disputar una tercera Copa del Mundo con la selección mayor, siempre que México consiga la clasificación y ella sea convocada.

“He tenido la fortuna de jugar tres mundiales sub 20, dos mundiales en selección mayor y este sería el tercero, si me toca estar. Yo siempre he tenido el dicho de que el tercero es el vencido, entonces ojalá que esté ahí y que sea el mejor como selección para el equipo y en lo personal también que sea el mejor”, afirmó.

Las palabras de su padre que marcaron la carrera de Charlyn Corral

Al hablar de sus objetivos después del reconocimiento en el Balón de Oro, Corral recordó la influencia de su familia y una conversación con su padre que le permitió comprender el significado de todo lo que había conseguido.

“Yo empecé en el fútbol gracias a mi hermano, a mi padre. Mi mamá no era futbolista o no es futbolista, pero siempre me apoyó. Al final creo que mi papá siempre supo mi capacidad”, recordó.

La delantera compartió una frase que su padre le dijo al reconocer que había superado las metas que ambos imaginaron al comienzo de su carrera. “Él en algún punto me dijo: ‘Todo lo que yo soñé para ti ya lo cumpliste y hasta más, ya lo superaste’. Entonces, al final, cuando él me dijo eso, fue ese momento que recordé en la conferencia porque yo sentí un alivio”.

Finalmente, la ganadora del reconocimiento en el Balón de Oro aseguró que su motivación actual ya no está relacionada con responder a las expectativas de otras personas, sino con continuar su carrera por decisión propia.

“Si yo no hubiera querido ser exitosa, pues en algún punto hubiera dicho: ‘Hasta ahí, ya soy adulta, nadie me exige, nadie me presiona’, y a lo mejor yo hubiera tirado la toalla. Entonces hoy creo que todo lo que hago, ya habiendo cumplido expectativas de otras personas, pues hoy todo lo que hago lo hago por mí”, concluyó.