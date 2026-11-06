Félix Fernández desata el debate: México puede perder ante Jamaica en la ida, pero no debe fallar en Monterrey

Fernández sostiene que México puede tropezar en Jamaica, pero exige eliminar a los caribeños en territorio mexicano

Fernández tiene una exigencia clara para el Tri | Imago7

La posibilidad de que México pierda ante Jamaica en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League provocó un debate en Claro Sports en W Radio. Félix Fernández defendió que una derrota como visitante no representaría necesariamente un fracaso para la selección de Rafael Márquez, siempre que consiga remontar y clasificarse al Final Four. El exguardameta cuestionó la exigencia de obtener una victoria en Kingston y sostuvo que la verdadera obligación del Tricolor es ganar la eliminatoria de dos partidos, sin importar el resultado del primer enfrentamiento.

La postura de Fernández surgió cuando los integrantes de la mesa discutieron si México debería conformarse con un empate en Jamaica o asumir la obligación de ganar desde la ida. El exfutbolista rechazó que ambos compromisos deban evaluarse de manera independiente: “¿Por qué dividen la eliminatoria? ¿Por qué tiene que ganar el partido de ida? Es una presión innecesaria. Tiene que ganar la eliminatoria. No importa incluso si pierde en Jamaica, siempre y cuando pase la eliminatoria”. Con esta declaración, Félix trasladó toda la exigencia al resultado global, que determinará cuál de las dos selecciones avanzará a las semifinales.

El analista insistió en que el objetivo de México no debe confundirse con la obligación de conseguir dos victorias, pues el formato permite resolver la serie en territorio nacional. “Al final, lo que importa mucho es avanzar”, señaló durante la discusión. También recordó que la selección mexicana tendrá la ventaja de disputar el encuentro definitivo como local: “Al final de cuentas, es un marcador global con dos partidos y cierras en México”. Bajo este planteamiento, una derrota en Kingston dejaría al Tricolor con la necesidad de remontar en Monterrey, pero no significaría automáticamente su eliminación de la Nations League.

Félix Fernández advierte del riesgo de subestimar a Jamaica

Durante el intercambio de opiniones también se pidió no minimizar el nivel del combinado caribeño ni considerar asegurado el boleto al Final Four. En la mesa se advirtió: “No tomemos esto como un partido sencillo, démosle toda la seriedad porque nos podemos llevar una buena sorpresa, nos podemos llevar una desilusión en la ida. Por eso hablo del famoso firmar el empate en la ida”. La advertencia surgió ante la posibilidad de que México afronte el encuentro con exceso de confianza, mientras Jamaica buscará aprovechar su condición de local para tomar ventaja en una serie que se resolverá tres días después.

La discusión también abordó el ambiente que podría encontrar la selección mexicana en Monterrey si no consigue un resultado favorable en Kingston. Otro de los argumentos expuestos en la mesa fue: “¿Tú te imaginas el entorno en Monterrey con cinco partidos sin ganar? Si deja dudas en la ida, se va a tensar mucho. Tiene que salir a buscar la victoria”. El planteamiento hace referencia a los cuatro encuentros consecutivos sin triunfo que acumula Rafael Márquez, con dos empates y dos derrotas. Una nueva jornada sin ganar podría incrementar los cuestionamientos sobre el equipo antes del partido definitivo.

Sin embargo, hubo resistencia entre quienes consideran que aceptar un empate ante Jamaica refleja una exigencia insuficiente para la selección mexicana. “Lo único que quiero es un poco de congruencia. Si nos estamos abrazando a la mediocridad de firmar un empate contra Jamaica como visitante, entonces, ¿por qué aspiraríamos a algo más de octavos de final en una Copa?”, se cuestionó durante el debate. La crítica continuó con otra declaración: “Para mí, mediocridad es ir pensando en sacar el empate”. El desacuerdo dejó dos posturas: la obligación de buscar una victoria en cada encuentro y la prioridad de superar la eliminatoria sin importar cómo se consiga el boleto.

¿Firmar el empate en Jamaica es mediocridad o una estrategia para avanzar?

Uno de los puntos que generó mayor discusión fue la diferencia entre salir a buscar un empate y aceptar ese resultado después de disputar el encuentro. En el programa se cuestionó la idea de firmar una igualada antes del partido de ida: “Firmarlo es decir: renuncio a las posibilidades de ganar y me conformo con el empate”. Sin embargo, también se planteó una alternativa: “No firmarlo; es decir, si nos vamos con el empate no pasa nada y lo resolvemos en la vuelta, pero siendo propositivo”. La distinción permitió contrastar una postura de conformismo previo al juego con otra que busca ganar, pero reconoce que una igualada puede ser útil para la serie.

Para Fernández, la exigencia definitiva estará en el partido de vuelta del 17 de noviembre, cuando México reciba a Jamaica en el Estadio Monterrey. El Tricolor disputará primero el encuentro de Kingston el sábado 14, con la posibilidad de llegar al segundo compromiso en ventaja, igualdad o desventaja. No obstante, el margen de tolerancia que el exguardameta plantea para la ida desaparece cuando se trata de obtener la clasificación. Su postura establece que México puede perder el primer encuentro, pero está obligado a imponerse en el marcador global y conseguir su boleto al Final Four de la Concacaf Nations League, instancia que le permitiría continuar con la defensa del título regional.