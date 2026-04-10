Posibles alineaciones de Atlético Bucaramanga vs Boyacá Chicó por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

El Leopardo está muy cerca de quedarse sin opciones matemáticas de clasificar y se mide a un Ajedrezado que batalla contra el descenso.

Atlético Bucaramanga y Boyacá Chicó tienen un duelo de urgencias.

Este es el tramo final de la primera fase en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. El panorama es complicado para Atlético Bucaramanga, que está al borde de quedarse sin opciones matemáticas para clasificar y viene teniendo malos resultados recientes. Por su parte, Boyacá Chicó necesita sumar lo que más pueda para la tabla del descenso.

Posible alineación de Atlético Bucaramanga para el juego por la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Atlético Bucaramanga: Luis Vásquez; Aldaír Gutiérrez, JEfferson Mena, Carlos Romaña, Carlos de Las Salas; Aldaír Zárate, Gustavo Charrupí, Juan Mosquera; Freddy Salazar, Luciano Pons y Kevin Londoño.. D.T.: Leonel Álvarez.

Posible alineación de Boyacá Chicó para el juego por la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Boyacá Chicó: Darío Dennis; Ányelo Saldaña, Sebastián Palma, Arlen Banguero, Juan Quiceno; Ítalo Montaño, Nicolás Valencia, Juan Díaz, Delio Ramírez; Jairo Molina y Yáliston Martínez. D.T.: Jhon Jairo Gómez.

¿Cómo y dónde ver Atlético Bucaramanga vs Boyacá Chicó por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este encuentro estará disponible únicamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+ o a través de la plataforma de streaming de Win Play.

Últimos partidos de Atlético Bucaramanga

07.04.2026 | Águilas Doradas 2-1 Atlético Bucaramanga.

02.04.2026 | América de Cali 2-0 Atlético Bucaramanga.

27.03.2026 | Atlético Bucaramanga 1-2 Santa Fe.

24.03.2026 | Junior 2-0 Atlético Bucaramanga.

18.03.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Once Caldas.

Últimos partidos de Boyacá Chicó

02.04.2026 | Boyacá Chicó 1.-0 Deportivo Pereira.

28.03.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Boyacá Chicó.

23.03.2026 | Boyacá Chicó 1-1 Deportes Tolima.

18.03.2026 | Deportivo Pasto 2-0 Boyacá Chicó.

14.03.2026 | Boyacá Chicó 2-1 Millonarios.

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