Análisis de los jugadores que el Káiser presentó en Kingston y que no deberían repetir en Monterrey para el juego de vuelta

Huescas, Hormiga, Chávez y Santi, ¿la solución del Tricolor?. | Claro Sports.

Rafael Márquez enfrenta uno de sus primeros grandes desafíos como entrenador de la selección mexicana. Después de perder 3-2 ante Jamaica en Kingston, el Tricolor está obligado a ganar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League en Monterrey. Ante este escenario, los analistas de Claro Sports por W Radio, Xavi Sol, Joaquín Beltrán, Félix Fernández y Alejandro Orvañanos, debatieron sobre los cambios que podrían ayudar al equipo a revertir la eliminatoria.

La principal coincidencia de la mesa fue la necesidad de modificar los laterales y darle una oportunidad como titular a Armando ‘Hormiga’ González, quien podría ocupar el lugar de Santiago Gimenez en el ataque. Los especialistas también analizaron la posibilidad de cambiar el esquema táctico, aunque reconocieron que implementar una línea de cinco defensores podría resultar complicado por el poco tiempo de preparación entre ambos encuentros.

El debate también se centró en la necesidad de darle mayor profundidad y velocidad a la Selección Mexicana por las bandas, especialmente después de las dificultades que presentó el equipo en el encuentro de ida. Mateo Chávez y Rodrigo Huescas aparecieron como alternativas para reforzar los costados, mientras que Santiago Sandoval surgió como una opción para modificar el mediocampo.

Mateo Chávez y Rodrigo Huescas, los cambios que necesita México por las bandas

Uno de los principales ajustes propuestos por los analistas fue la incorporación de Mateo Chávez en lugar de Jesús Gallardo, quien tuvo dificultades durante el partido de ida ante Jamaica. La intención sería contar con un lateral izquierdo que ofrezca mayor profundidad y capacidad para incorporarse al ataque.

“No me parece descabellada, aunque difícilmente la trabajó del partido de Jamaica acá para jugar con línea de cinco, pero yo le daría la posibilidad por lo menos a Mateo Chávez de iniciar después de lo que sucedió con Gallardo”, comentó Joaquín Beltrán durante el debate, en el que también se planteó la posibilidad de utilizar a Rodrigo Huescas por el costado derecho.

Xavi Sol fue uno de los que propuso una transformación más amplia del equipo, con modificaciones en ambas bandas y en el ataque. “Mateo por Gallardo, Hormiga de arranque por Santi, Santi Sandoval de arranque sobre Luis Romo y también Rodrigo Huescas por el lado derecho”, explicó el analista.

La propuesta responde a la necesidad de generar mayores oportunidades de gol. “Hoy necesitas goles, necesitas desborde. Isra Reyes se queda mucho más atrás. Creo que necesitas electricidad por las bandas y con Mateo y Huescas va a ser otro Tricolor”, agregó Sol, quien consideró que México necesita futbolistas con mayor proyección ofensiva.

La Hormiga González por Santiago Gimenez: la apuesta para buscar los goles ante Jamaica

Armando ‘Hormiga’ González fue otro de los nombres que generó coincidencias entre los analistas, quienes consideran que el delantero de Olympiacos merece una oportunidad desde el inicio del encuentro. Su ingreso implicaría enviar a Santiago Gimenez al banquillo, después de su actuación en el primer compromiso de la eliminatoria.

La propuesta también contempla mantener a Roberto ‘Piojo’ Alvarado y Julián Quiñones como acompañantes del centrodelantero, con la intención de aprovechar su movilidad y capacidad para generar peligro en el área rival.

“Al frente yo pondría a Hormiga como titular, acompañado del Piojo y de Quiñones”, planteó Félix Fernández durante el análisis. De esta manera, Márquez tendría un ataque integrado por tres futbolistas que buscarían aprovechar los espacios de la defensa jamaicana.

MÁS INFORMACIÓN: Félix Fernández pide continuidad para Rafa Márquez aunque México quede eliminado ante Jamaica

Santiago Sandoval por Luis Romo: la propuesta más arriesgada para Rafael Márquez

La modificación más discutida fue la posible titularidad de Santiago Sandoval en lugar de Luis Romo, una alternativa presentada por Xavi Sol para darle mayor dinamismo al mediocampo mexicano. El planteamiento permitiría mantener a Erik Lira y Gilberto Mora, con Sandoval como interior.

“Quedas con Erik Lira, quedas con Mora y quedas con Santi Sandoval como un interior”, explicó el analista, quien consideró que el futbolista podría desempeñarse en esa posición dentro del esquema de Rafael Márquez.

Sin embargo, la propuesta también generó dudas por el riesgo que implicaría modificar el equilibrio del mediocampo en un encuentro en el que México necesita ganar, pero también evitar que Jamaica aproveche los espacios.

Durante la discusión se señaló que un cambio de estas características podría resultar más conveniente si la eliminatoria se complica con el paso de los minutos, en lugar de implementarlo necesariamente desde el arranque.

¿Línea de cinco o mantener el 4-3-3? El dilema táctico de Rafa Márquez

La posibilidad de utilizar una línea de cinco defensores también formó parte del debate, aunque los especialistas reconocieron que sería complicado implementar un sistema que posiblemente no se trabajó durante los días previos al encuentro de vuelta.

Otra alternativa sería mantener el 4-3-3 y modificar únicamente los nombres, especialmente en los laterales y en la delantera. En ese escenario, Israel Reyes podría pasar a la defensa central si César Montes no se recupera de la molestia física que provocó su salida durante el partido de ida.

“Es muy probable que Montes no esté”, se comentó durante el programa, por lo que Reyes podría ocupar su lugar en la central y permitir la entrada de Rodrigo Huescas por derecha.

La conclusión del análisis fue que Rafael Márquez necesita encontrar un equilibrio entre la solidez defensiva y la generación de oportunidades de gol. Con la eliminatoria 3-2 a favor de Jamaica, la Selección Mexicana deberá buscar la victoria en Monterrey para mantener sus aspiraciones de avanzar a las semifinales de la Nations League.