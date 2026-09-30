¡Perú se adelanta! Jairo Vélez aprovecha desatención de Jeremy Márquez para inaugurar el marcador

La jugada viene precedida de un posible penalti a favor de la Selección Mexicana que no fue marcado

Jairo Vélez se encargó de abrir el marcador. | Imago7.

Perú abrió el marcador ante México por medio de Jairo Vélez, quien aprovechó un error defensivo de la selección mexicana para quedar frente a Oscar García y definir el 1-0 en el partido amistoso disputado en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

La anotación peruana llegó inmediatamente después de una acción reclamada como penal por los futbolistas mexicanos. Orbelín Pineda mandó un centro al área y el balón encontró a Isaías Violante, quien buscó rematar de cabeza; la pelota terminó impactando en un elemento de Perú.

¡PERÚ PEGA PRIMERO ANTE MÉXICO!🇵🇪⚽



Renzo Garcés apareció para marcar el primer gol del partido y poner a Perú en ventaja ante la selección mexicana. 😱



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Los jugadores de México reclamaron que el balón había encontrado la mano de Marcos López, número 4 de la selección peruana, y solicitaron la pena máxima. Sin embargo, el árbitro Jon Freeman no consideró que existieran elementos para señalar penal y determinó tiro de esquina para el Tricolor.

La jugada terminó por cambiar de rumbo segundos después. Pedro Gallese realizó un saque de meta y, tras un cabezazo en el mediocampo, el balón cayó hacia la zona de Jeremy Márquez. El jugador mexicano intentó controlar la acción, pero Jairo Vélez anticipó su movimiento y recuperó la pelota.

Vélez quedó entonces con espacio para atacar la portería mexicana. El peruano superó a Jeremy Márquez y quedó mano a mano frente a Oscar García, quien había recibido la oportunidad de comenzar el encuentro bajo los tres postes.

¡GOLPE DE PERÚ EN EL TRI!🇵🇪💥



Renzo Garcés apareció en el momento justo y mandó el balón al fondo de las redes para desatar la locura peruana. México queda abajo en el marcador y tendrá que reaccionar. pic.twitter.com/Hf8QFiBF0p — Claro Sports (@ClaroSports) September 30, 2026

Con el guardameta mexicano frente a él, Jairo Vélez definió con la parte interna del pie hacia el poste más alejado, sin permitir la reacción de García. Perú pasó así de defender una acción en la que México reclamaba penal a colocarse por delante en el marcador.

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El tanto castigó una desatención de México en la salida y llegó cuando el equipo de Rafael Márquez buscaba generar peligro desde las bandas. La selección mexicana había iniciado el compromiso con varios cambios respecto al empate 1-1 frente a Colombia, como parte de las rotaciones planteadas por el cuerpo técnico en esta Fecha FIFA.