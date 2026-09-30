¡Polémica en New Jersey! El árbitro no señala penal a favor de la Selección Mexicana

Cabezazo de Isaías Violante, aparentemente fue tapado con la mano por Marcos López. El silbante no señala sanción alguna. Segundos después los incas se adelantan

Violante reclama sin éxito la mano de Perú en el área | Imago7

La Selección Mexicana, aparentemente se vio perjudicada por una decisión arbitral en la primera media hora del partido ante la Selección de Perú, esto tras no señalarse un penal a su favor, tras un remate de cabeza en el área.

Corría el minuto 23 del primer lapso, cuando una gran jugada en asociación de parte del cuadro tricolor terminó en un centro hacia la zona del segundo poste y un cabezazo de Isaías Violante pegado al poste izquierdo del meta de los incas.

El remate, parecía terminaría en el fondo de las redes, sin embargo, la de gajos se terminó estrellando en el brazo de Marcos López, evitando así la caída de su marco.

El reclamo no se hizo esperar por parte de los mexicanos, reclamos encabezados por el propio elemento de las Águilas del América, quien protestaba airadamente el hecho de que no se señalara sanción alguna. El silbante intentaba calmar los ánimos, en lo que esperaba la revisión del video arbitraje.

¡EL VAR DICE QUE NO! ❌



Después de una gran jugada de México que termina con una mano de la defensa peruana en el área, el árbitro marca tiro de esquina



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Tras varios segundos, el juez central indicó que no había sanción que señalar, por lo que le dio continuidad al juego, ante la molestia del conjunto verde.

La situación se agravó más para la Selección Mexicana ya que, segundos después, en una jugada a contragolpe, los peruanos terminó adelantándose en el marcador, Jairo Vélez superó la marca de Jeremy Márquez y definió ante la salida de Oscar García para la ventaja 1-0 parcial, misma que se mantuvo hasta el final del primer tiempo.