México busca reaccionar ante Chile: Rafa Márquez encara al rival que dejó la herida del 7-0

El Tri enfrenta a Chile en busca del primer triunfo de Rafa Márquez y con la misión de revertir su imagen ante el rival que le propinó el 7-0 en 2016

La Selección Mexicana cerrará su primera Fecha FIFA bajo las órdenes de Rafael Márquez con un partido que reúne necesidades del presente y cuentas pendientes del pasado. México enfrentará a Chile este martes 6 de octubre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, después de tres encuentros sin victoria en el comienzo del nuevo proceso y con la obligación de ofrecer una respuesta tras la derrota frente a Estados Unidos. El encuentro comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

Rafa Márquez todavía no sabe lo que es ganar como seleccionador nacional. Su etapa comenzó con dos empates por 1-1 ante Colombia y Perú, encuentros en los que el Tricolor recibió primero el gol y tuvo que reaccionar. La situación se complicó en el tercer compromiso: Estados Unidos aprovechó errores individuales y venció 3-0 a México en Arizona, resultado que representó la primera derrota de Márquez desde su llegada al banquillo.

El balance deja a México con dos empates, una derrota, dos goles anotados y cinco recibidos en los primeros tres partidos de su nueva etapa. Ante Chile aparece una última posibilidad dentro de esta concentración para modificar esas cifras, encontrar el primer triunfo de Márquez y cerrar la ventana internacional con una sensación distinta antes de los próximos compromisos oficiales.

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México vs Chile: un historial parejo que tiene al 7-0 como la gran cicatriz

México y Chile cuentan con una historia extensa de enfrentamientos. Una recopilación previa al partido contabiliza 31 duelos entre ambas selecciones, con 14 triunfos mexicanos, 12 chilenos y cinco empates. La diferencia, sin embargo, cambia cuando se revisan los goles: Chile suma 40 y México 33, una estadística marcada en buena medida por una noche que permanece entre las derrotas más recordadas del Tricolor.

Fue el 18 de junio de 2016, durante los cuartos de final de la Copa América Centenario. México llegó al Levi’s Stadium de Santa Clara con una racha de 22 partidos sin derrota y terminó eliminado con un 7-0 frente a Chile, la derrota más amplia del combinado mexicano en un partido oficial. Eduardo Vargas anotó cuatro veces, Edson Puch consiguió un doblete y Alexis Sánchez completó el marcador.

Aquella Selección Mexicana estaba dirigida por Juan Carlos Osorio y tenía nombres como Guillermo Ochoa, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Javier Hernández e Hirving Lozano. Chile, campeón vigente de la Copa América en aquel momento, resolvió el partido con dos goles antes del descanso y otros cinco en la segunda mitad. El resultado terminó además con el invicto que México había sostenido durante prácticamente un año.

El entrenador vivió en carne propia aquella humillación | Imago7

Desde entonces hubo nuevos capítulos. Chile volvió a vencer 1-0 a México en 2018; el Tricolor respondió con un 3-1 en 2019 y el antecedente más reciente terminó 2-2 en diciembre de 2021. Casi cinco años después de ese último choque, las dos selecciones volverán a verse las caras en territorio estadounidense, aunque con contextos muy diferentes a los de aquella generación que protagonizó la Copa América Centenario.

Chile también llega golpeado y sin los referentes de su Generación Dorada

El presente chileno tampoco ofrece estabilidad. Nicolás Córdova conduce de manera interina una renovación que dejó fuera de esta convocatoria a referentes históricos como Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Gary Medel, mientras abrió espacio a futbolistas que apuntan al siguiente proceso eliminatorio. Entre los jugadores con experiencia internacional aparecen Darío Osorio, Gabriel Suazo, Ben Brereton, Felipe Loyola y Rodrigo Echeverría, además de varios elementos procedentes del campeonato local.

Los resultados de su gira por Norteamérica han aumentado las dudas. Chile perdió 1-0 ante Canadá en Toronto, en un encuentro condicionado por las expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo, y después cayó 4-2 frente a Estados Unidos en St. Louis. En esos dos compromisos recibió cinco goles y marcó dos, por lo que también llegará a Los Ángeles en busca de su primera victoria de esta serie de amistosos.

Córdova tendrá además menos alternativas para el cierre de la Fecha FIFA. Benjamín Kuscevic fue liberado después de sufrir una lesión muscular, mientras que Marcelino Núñez dejó la concentración antes del encuentro contra México por motivos personales. Igor Lichnovsky, entonces, recibió el llamado para integrarse al plantel chileno durante la gira.

El encuentro presenta así a dos selecciones con urgencias distintas. México necesita su primera victoria con Rafa Márquez, recuperar solidez después de recibir tres tantos frente a Estados Unidos y demostrar avances en un proyecto que apenas comienza. Chile trata de reconstruir su equipo después del cierre de la generación que ganó dos Copas América y llega tras dos derrotas consecutivas. Para el Tri existe además un componente histórico inevitable: vencer al rival que protagonizó uno de los episodios más difíciles de su historia permitiría cerrar la Fecha FIFA con un resultado favorable y dejar atrás, al menos en el marcador, varias de las heridas que acompañan este enfrentamiento.