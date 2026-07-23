¿Cuándo será campeón México del Mundial? La inteligencia artificial ya dio una fecha

Publicado por Redacción Claro Sports

Una inteligencia artificial calculó que México podría ganar su primera Copa del Mundo entre 2046 y 2050 si cambia su estructura

México tendría que esperar hasta 2050 para conquistar un Mundial.
México tendría que esperar hasta 2050 para conquistar un Mundial. Imago 7

Una consulta realizada a la inteligencia artificial Gemini planteó que México podría convertirse en campeón del mundo entre las ediciones de 2046 y 2050. El cálculo parte de un escenario hipotético en el que el futbol mexicano comienza de inmediato una serie de reformas y las mantiene durante cinco o seis ciclos mundialistas.

Entre los cambios señalados aparecen el regreso del ascenso y descenso, una mayor formación de jóvenes, menos extranjeros en la Liga MX y una reducción de la influencia comercial en las decisiones deportivas. La IA también considera necesario exportar más talento a Europa y sostener estos procesos durante varias generacione. LEE LA NOTA COMPLETA

TE PUEDE INTERESAR

Carlos Salcido, satisfecho con el Mundial de México: “Me ilusionaron bastante”

Selección mexicana

Carlos Salcido, satisfecho con el Mundial de México: “Me ilusionaron bastante”

¿Qué pasa con los jugadores de México después del Mundial 2026? Altas, rumores y nuevos destinos

Selección mexicana

¿Qué pasa con los jugadores de México después del Mundial 2026? Altas, rumores y nuevos destinos

México vs Antigua y Barbuda en vivo, Premundial sub 20 Concacaf: fecha, horario y dónde ver el partido Premundial Concacaf sub 20

Selección mexicana

México vs Antigua y Barbuda en vivo, Premundial sub 20 Concacaf: fecha, horario y dónde ver el partido Premundial Concacaf sub 20