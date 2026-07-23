¿Cuándo será campeón México del Mundial? La inteligencia artificial ya dio una fecha

Una inteligencia artificial calculó que México podría ganar su primera Copa del Mundo entre 2046 y 2050 si cambia su estructura

México tendría que esperar hasta 2050 para conquistar un Mundial. Imago 7

Una consulta realizada a la inteligencia artificial Gemini planteó que México podría convertirse en campeón del mundo entre las ediciones de 2046 y 2050. El cálculo parte de un escenario hipotético en el que el futbol mexicano comienza de inmediato una serie de reformas y las mantiene durante cinco o seis ciclos mundialistas.

Entre los cambios señalados aparecen el regreso del ascenso y descenso, una mayor formación de jóvenes, menos extranjeros en la Liga MX y una reducción de la influencia comercial en las decisiones deportivas. La IA también considera necesario exportar más talento a Europa y sostener estos procesos durante varias generacione. LEE LA NOTA COMPLETA

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