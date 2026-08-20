Francisco Iturbide espera un futuro regreso del ascenso en la Liga MX: “Hoy no estamos preparados”

El presidente ejecutivo de la Liga MX vinculó la centralización de los derechos audiovisuales con la posibilidad de recuperar la movilidad deportiva

La Federación Mexicana de Fútbol presentó un nuevo modelo deportivo que reorganizará la estructura de sus divisiones y que, aunque no restablece de inmediato el ascenso y descenso entre la Liga de Expansión MX y la Liga MX, deja abierta la posibilidad de recuperar ese sistema en el futuro. Francisco Iturbide Cera, presidente ejecutivo de la Primera División, explicó que primero deberán reducirse las diferencias institucionales y económicas acumuladas durante los últimos seis años.

La propuesta, aprobada por las asambleas de la FMF y la Liga MX, coloca a la Liga de Expansión MX al frente de una pirámide integrada por la Liga Premier, la Liga TDP y el Sector Amateur. El objetivo es conectar las categorías mediante competencias conjuntas, filiales, academias estandarizadas, inversión y procesos de formación de talento. Los trabajos comenzarán de manera inmediata y su implementación será gradual a partir de 2027, según la información difundida sobre el proyecto.

La centralización audiovisual, la apuesta de la Liga MX

El nuevo esquema deportivo se relaciona con la transformación institucional iniciada por la Liga MX durante julio. La creación de la Liga Mexicana de Fútbol Profesional A.C. otorgó una nueva estructura jurídica a la competencia y estableció un Comité Ejecutivo, además de comités especializados en materia deportiva, comercial, ética, buen gobierno, inversión y certificación. Francisco Iturbide recibió el respaldo de los 18 clubes para encabezar la implementación del modelo.

En declaraciones exclusivas para Claro Sports, el directivo destacó que la reforma es resultado de dos años de trabajo y señaló a la negociación conjunta de los derechos audiovisuales como uno de los principales objetivos de la Liga MX. La intención es establecer reglas comunes, generar mayor certeza para los clubes y reducir las diferencias económicas dentro de la competencia. “Sí, hoy es un día muy importante, en el cual se ve reflejado el trabajo que se ha hecho los últimos dos años para tener un modelo de gobernanza como las ligas más importantes del mundo. De ahí partir con reglas claras, con certeza y con un nuevo proyecto que apunta a ser la gran apuesta de la Liga MX en el futuro: poder centralizar estos derechos, emparejar y crecer como las ligas importantes del mundo”.

Actualmente, los clubes administran y comercializan sus derechos de transmisión de manera individual, lo que produce contratos, ingresos y condiciones distintas. La centralización permitiría negociar los partidos en bloque y construir un mecanismo de distribución con mayor equilibrio, aunque la Liga MX todavía no ha presentado una fecha definitiva, una fórmula de reparto ni las condiciones bajo las cuales los equipos cederían la gestión de esos activos.

El proyecto busca acercar el funcionamiento comercial del campeonato mexicano al de otras ligas internacionales. Sin embargo, su importancia no se limitaría a la televisión. Los recursos obtenidos mediante una negociación conjunta podrían utilizarse para fortalecer infraestructura, seguridad, administración, fuerzas básicas y capacidad operativa, elementos que también formarían parte del licenciamiento progresivo previsto para las categorías inferiores.

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El ascenso deberá esperar, pero la puerta no está cerrada

La Asamblea de Dueños modificó el mecanismo para ingresar a Primera División. Por ahora, un club de la Liga de Expansión MX no podrá subir únicamente por sus resultados deportivos: deberá cumplir los criterios establecidos por la Federación, como ocurrió con el Atlante, cuyo regreso se produjo mediante la adquisición de la franquicia de Mazatlán. La FMF indicó que cualquier otro sistema podrá analizarse nuevamente cuando se centralicen los derechos de transmisión.

Iturbide reconoció que la suspensión de la movilidad entre categorías produjo una separación que impide recuperar de inmediato el modelo tradicional. Su planteamiento no representa el anuncio formal del regreso del ascenso y descenso, pero sí establece una ruta para reconstruir las condiciones económicas e institucionales necesarias. “El tema del ascenso y descenso tuvo un diagnóstico importante. En estos seis años se generó una brecha institucional bastante alta que, por muchas razones, no permite ahora la viabilidad de adoptar el modelo que todo el mundo conoce, el de las ligas más importantes. Hoy no estamos preparados para eso. Vamos a trabajar para volver a prepararnos y, con este nuevo modelo de gobernanza y esta nueva inyección de recursos, poder emparejar un poco las ligas para el futuro”.

La nueva pirámide sí contempla movilidad deportiva en sus categorías inferiores. La Liga Premier tendrá ascenso y descenso, mientras los clubes de la Liga TDP podrán competir por un lugar en la Premier. La Liga de Expansión quedará como la máxima plataforma de esa estructura, pero continuará separada de la Liga MX mientras no exista un acuerdo diferente para conectar ambos niveles.

Además, el modelo plantea torneos de Copa y competencias conjuntas que podrían volver a vincular a los clubes de Primera División con los equipos de la nueva pirámide. La FMF no ha confirmado si esto significará formalmente el regreso de la Copa MX, tampoco ha presentado su formato ni una fecha de inicio, por lo que la propuesta permanece en una etapa de desarrollo.

El nuevo modelo cuenta con el respaldo de los 18 clubes de la Liga MX, una amplia mayoría de los integrantes de Expansión y los dirigentes de Premier, TDP y Sector Amateur. El reto será convertir ese consenso inicial en reglas verificables, inversión y condiciones parejas, porque la eventual recuperación del ascenso dependerá de reducir la brecha entre las categorías y no solamente de modificar el reglamento.

La postura de Iturbide marca así un cambio en el discurso: la Liga MX no está preparada para recuperar ahora el ascenso y descenso, pero tampoco considera que la puerta deba permanecer cerrada de manera definitiva. La centralización de los derechos audiovisuales aparece como la pieza que podría financiar esa transición y determinar si el fútbol mexicano vuelve, más adelante, a un sistema de movilidad por resultados deportivos.

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