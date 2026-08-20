Alan Cervantes destaca la exigencia de Guillermo Almada en América: “No va a jugar el que no corra”

El mediocampista azulcrema habló sobre el proceso con el técnico uruguayo y la actualidad de las Águilas antes de visitar a Juárez

Alan Cervantes habló en conferencia de prensa sobre el momento que vive América bajo la dirección técnica de Guillermo Almada. El mediocampista destacó la exigencia del entrenador uruguayo y señaló que la metodología implementada ha sido importante para que el equipo mantenga un buen inicio en el Apertura 2026 de la Liga MX.

“Estoy agradecido con él, es un profe bastante exigente y cuesta, sobre todo para mis compañeros que no lo habían tenido, pero lo que quiere es lo mejor para nosotros y este nivel de exigencia hoy me permite estar teniendo minutos”, explicó Cervantes sobre el trabajo del estratega. El futbolista agregó que busca consolidarse dentro del plantel y alcanzar su mejor versión.

El jugador azulcrema también habló sobre su objetivo personal después de un año complicado. “Contento, agradecido, con todas las ganas de seguir mejorando. Quiero ser la mejor versión de mí en lo que va de mi carrera. Si bien tuve un año complicado el pasado, hoy soy consciente de la oportunidad que se me está brindando”, comentó.

Cervantes señaló que una de sus metas es convertirse en un futbolista importante para América y mantener opciones de regresar a la selección mexicana. “Estoy aspirando no solo a convertirme en una pieza fundamental sino aportar, seguir creciendo mi fútbol y por qué no el día de mañana también apuntar a selección. Viene Copa Oro, es algo que para el futbolista es importante. Sé que con este cuerpo técnico habrá posibilidad si sigo trabajando de esta manera”, indicó.

Sobre el presente del equipo, que llega como líder de la Liga MX después de cuatro jornadas con tres victorias y un empate, el mediocampista recordó que las expectativas externas no siempre determinan los resultados. “No es la primera vez que pasa eso, en el tricampeonato las expectativas eran muy bajas, pasamos en los últimos lugares y terminamos siendo campeones, no es la primera vez que las expectativas están así de bajas. Esta institución te exige tanto que siempre tienes que estar a tu máximo nivel. El ruido de afuera nos importa poco, estamos mentalizado a lo que queremos”.

El futbolista también resaltó la importancia de la intensidad que pide Almada dentro y fuera de los partidos. “La principal cuestión acá es la exigencia con la que trabaja Almada y su cuerpo técnico, te guste o no sus formas o sus métodos, la realidad es que aquí no va a jugar el que no corra, el que no entrene y el que no se cuide”, señaló.

Cervantes añadió que esa exigencia interna ha sido una de las claves para que América mantenga un buen arranque de torneo. “Si al final quieres progresar en tu carrera, en tu vida y quieres ser importante en este club, vas a tener que hacerlo. Esa exigencia es tan alta que nos tiene donde nos tiene a pesar que para mucha gente el equipo no está para competir”, explicó.

MÁS INFORMACIÓN: Guillermo Almada supera sus propios números al mando del América

América también avanzó a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, donde registró dos victorias y un empate en la primera fase. Bajo el mando de Almada, las Águilas no conocen la derrota: en Liga MX suman tres triunfos y un empate, mientras que en el torneo binacional acumularon dos victorias y una igualada.

El mediocampista habló en la previa del partido ante Bravos de Juárez, correspondiente a la jornada 5 del Apertura 2026. América buscará mantener su posición en la parte alta de la clasificación y continuar con el proceso encabezado por Guillermo Almada, quien inició su etapa al frente del equipo con resultados positivos.

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