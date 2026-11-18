El exseleccionado mexicano respalda el proceso de Rafa Márquez, pide paciencia con los jóvenes del Tri y señala la falta de resultados como principal motivo de las críticas

La Selección Mexicana atraviesa un momento de presión máxima bajo la dirección técnica de Rafa Márquez. Después de cinco partidos sin conseguir una victoria, los resultados han provocado cuestionamientos sobre el funcionamiento del equipo, las decisiones del entrenador y el rendimiento de los futbolistas. Las estadísticas no son ajeas al entorno futbolística, por lo que Héctor Moreno, exdefensa del Tricolor, expresó su respaldo al estratega mexicano y consideró que el compromiso ante Jamaica representa una oportunidad para cambiar el rumbo del proceso.

Moreno reconoció las dificultades que ha enfrentado el equipo, pero manifestó su confianza en la capacidad de Márquez para revertir la situación: “Desafortunadamente ha faltado obviamente el resultado favorable, ganar para seguir trabajando con esa confianza que te genera el ganar”, señaló. Sobre el cuerpo técnico, agregó: “Tengo plena confianza en él, en su staff, creo que se ha rodeado de gente muy capaz, de gente que conoce como Andrés el medio, lo que se vivirá en esta próxima eliminatoria y tengo mucha confianza en que las cosas se van a revertir a partir de hoy”, mencionó a los medios.

El exseleccionado nacional señaló que los resultados son fundamentales para reducir los cuestionamientos sobre el trabajo de Rafa Márquez, aunque también reconoció las dificultades que supone implementar una nueva propuesta futbolística con poco tiempo de preparación: “Yo creo que lo único que puede calmar las críticas o la sensación de pesimismo es el empezar a ganar”, declaró. Además, explicó: “Creo que es bien difícil como entrenadores implementar un estilo, una idea con el poco tiempo que tiene de trabajo. Obviamente no es una excusa, todos sabemos lo que significa estar en Selección Nacional”.

Respecto a las responsabilidades por el desempeño del Tricolor, Moreno consideró que los futbolistas también deben asumir las consecuencias de sus equivocaciones dentro del terreno de juego, más allá de las decisiones del entrenador: “Hay errores puntuales que todos cometemos”, expresó. El exdefensa recordó que la responsabilidad de los resultados corresponde a todo el plantel, aunque reconoció que los entrenadores suelen recibir los mayores cuestionamientos: “Muchas veces se trata de maximizar o de llevar la victoria hacia solo un personaje, a veces el entrenador, a veces un jugador, la derrota lo mismo, desafortunadamente para los entrenadores muchas veces en la derrota casi siempre los máximos culpables son ellos, ellos asumen esa responsabilidad”.

México vs Jamaica: la oportunidad de Rafa Márquez para recuperar la confianza

Sobre el enfrentamiento ante Jamaica, Moreno destacó que México tiene la posibilidad de recuperarse después de los errores cometidos en el encuentro anterior. El exfutbolista recordó algunos aspectos del funcionamiento del equipo y las dificultades que enfrentó después de recibir un golpe durante el partido: “Creo que los primeros 20-25 minutos el equipo mexicano estuvo bastante bien”, comentó. Asimismo, destacó la importancia de conseguir un triunfo para modificar el ambiente alrededor del combinado nacional: “Obviamente el resultado ayudará muchísimo porque habrá menos críticas, habrá menos presión, habrá más optimismo de cara al equipo”.

Paciencia para Gilberto Mora y la Hormiga González en la Selección Mexicana

El cambio generacional también formó parte de la conversación. Moreno destacó la aparición de futbolistas como Gilberto Mora, Armando ‘Hormiga’ González, Santiago Sandoval y Everardo López, quienes representan parte del futuro del Tricolor: “Me da muchísima curiosidad y me da muchísimo gusto ver que hay talento”, manifestó. Sin embargo, pidió comprensión durante el desarrollo de los nuevos seleccionados: “Me encantaría poder pedir paciencia, hay que pedir tiempo para que sigan desencadenándose en su momento, que les toque jugar, seguramente habrá equivocaciones, habrá partido no tan bueno, pero que seamos conscientes de que es un proceso, hay que pensar a largo plazo”.

Héctor Moreno advierte sobre la falta de minutos de los mexicanos en Europa

Otro de los problemas abordados fue la poca actividad que tienen algunos futbolistas mexicanos en sus respectivos clubes europeos, una situación que puede afectar su desempeño cuando reciben una convocatoria a la selección. Moreno recurrió a su experiencia como profesional para explicar las consecuencias: “Pierdes ritmo, pierdes confianza, llegas y bueno, intentas hacer mucho más de lo que a veces tendrías que hacer y eso te lleva a cometer errores, te lleva a estar precipitado en momentos”. También defendió la importancia de que los jugadores busquen oportunidades en el extranjero, pero insistió en la necesidad de contar con actividad constante: “Mientras más jueguen mayores posibilidades tendrán y mejor será para la selección”.

Héctor Moreno cuestiona la falta de ascenso y descenso en la Liga MX

Finalmente, el exfutbolista se pronunció sobre las consecuencias de la ausencia del ascenso y descenso en el fútbol mexicano, una medida que considera perjudicial para la competencia y el desarrollo de nuevos talentos: “Yo creo que sí afecta al fútbol mexicano en el sentido de que obviamente se pierde cierto interés en algunos momentos de los equipos que están abajo, no existe la misma intensidad por no bajar cuando ahora no existe ningún castigo por así decirlo”, afirmó. Moreno también cuestionó la falta de oportunidades para que los jóvenes enfrenten a jugadores de mayor experiencia antes de llegar a Primera División y expresó su deseo de que se encuentre una solución: “Yo creo que es un tema bastante complejo y difícil de abordarlo en una sola entrevista, en una sola frase, pero yo creo que sí, que sí que afecta al fútbol mexicano, a jugadores jóvenes que no tienen la capacidad de desarrollarse”, concluyó.