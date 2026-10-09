Salario mínimo Colombia 2027: los gremios ven posible un alza de hasta 9,5%; ¿en cuánto quedaría?

Un tema que genera caos y ‘dolores de cabeza’ para la población colombiana, en medio de las épocas decembrinas.

Salario mínimo, dinero, Colombia/ REUTERS/Luisa González.

Poco a poco se acerca la época de fin de año, algo que para la cultura colombiana es muy importante, ya que es uno de los países del mundo que más festeja las fechas decembrinas. Sin embargo hay un tema que genera estrés en la población, se trata del aumento del Salario Mínimo Legal Vigente, el cual siempre entra en debate en los últimos meses del año. Así marcha la situación, ya que las conversaciones comenzaron.

¿Qué gremios discuten el salario mínimo en Colombia?

El aumento del Salario Mínimo Legal Vigente en Colombia es un tema para tomar con muchas pinzas y del cual todos en el país están pendientes de lo sucedido, ya que de este valor dependen muchas cosas. Por tal motivo dichas reuniones se llevan a cabo en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde hacen parte gremios empresariales, centrales obreras y el Gobierno Nacional.

Principales gremios y organizaciones empresariales que participan en este debate:

Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes)

(Federación Nacional de Comerciantes) Acopi (Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas)

(Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia)

(Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) Asobancaria (Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia)

(Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia) SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia)

¿Los gremios sí ven posible un alza al salario de entre 8 y 9,5 por ciento?

Sí, varios de los gremios anteriormente mencionados han mostrado positivismo de cara a lo que podría ser el alza del salario mínimo de cara al 2027.

“El ajuste del salario mínimo debe ser equivalente a la inflación anual, más lo que el DNP y el Dane certifiquen que haya sido la ganancia en productividad laboral en los últimos 12 meses. El ajuste no debe seguir una lógica de herramienta de política social”, dijo Andrés Velasco, presidente de Asofondo, así lo informa el Diario La República.

“Lo técnico es tener en cuenta la inflación real, más máximo dos puntos de productividad. Con eso en cuenta, el rango del ajuste para el siguiente año muy seguramente va a estar entre 8% y 9,5%”, explicó Camilo Sánchez, presidente de Andesco al mismo medio.

Mientras tanto Jorge Bedoya, presidente de la SAC, habló con referencia a lo que fue el aumento histórico que realizó el Gobierno de Gustavo Petro para este 2026: “Cuando inicie la discusión, lo ideal es que se aborde con cero populismo, teniendo en cuenta el impacto que ya generó el aumento de 23,7% este año. Un incremento desmesurado del mínimo puede impactar significativamente las tasas de informalidad”.

¿En cuánto quedaría el salario mínimo para 2027 con el aumento que estiman los gremios?

Salario mínimo actual: $1.750.905 pesos + $249.095 de subsidio de transporte para un total de: $ 2.000.000.

$1.750.905 pesos + $249.095 de subsidio de transporte para un total de: $ 2.000.000. Con el aumento del 8% sería: $ 2.160.000 incluido el subsidio de transporte.

$ 2.160.000 incluido el subsidio de transporte. Con el aumento del 9.5% sería: $ 2.190.000 incluido el subsidio de transporte.

¿Cuándo se decide el salario mínimo y qué pasa si los gremios no se ponen de acuerdo?

1 de octubre: inicia el proceso con la primera sesión de la comisión, integrada por los anteriormente mencionados.

Hasta el 15 de diciembre: las partes tienen un plazo inicial de 75 días para intentar y mediar para llegar a un acuerdo o consenso sobre el porcentaje de aumento.

Hasta el 30 de diciembre: en caso de no haber acuerdo en la fecha anteriormente contemplada, el actual Gobierno expide el decreto definitivo antes de que termine el año y todo prácticamente quedará en manos del presidente de la República.

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