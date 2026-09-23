César Montes causa baja de la Selección Mexicana por lesión; Dagoberto Espinoza se une al Tri

El Cachorro Montes no podrá acompañar a México en el inicio de la era de Rafael Márquez tras presentar molestias físicas durante la concentración del Tricolor.

La Selección Mexicana tendrá una baja para sus próximos compromisos de Fecha FIFA. César Montes quedó fuera de la convocatoria de Rafael Márquez debido a un pequeño desgarre en el glúteo derecho, por lo que no podrá continuar con los trabajos del equipo nacional durante esta concentración.

El defensor del Lokomotiv de Moscú llegó con molestias físicas al llamado del Tricolor y, después de ser evaluado por el cuerpo médico de la selección, se determinó que no podrá participar en los entrenamientos ni en los partidos amistosos programados para esta fecha internacional.

Montes regresará a Rusia este miércoles para continuar con su recuperación bajo la supervisión de su club. El zaguero era uno de los futbolistas con mayor experiencia dentro de la primera convocatoria de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana.

Ante la ausencia del central, el cuerpo técnico del Tricolor decidió incorporar a Dagoberto Espinoza, quien se sumará al equipo una vez que concluya su participación con América en la Jornada 10 del Apertura 2026.

Espinoza deberá esperar al partido que las Águilas disputarán ante Necaxa en Aguascalientes, donde el conjunto azulcrema buscará mantenerse en la pelea por el liderato del torneo, para posteriormente reportar con la Selección Mexicana y ponerse a disposición de Rafael Márquez.

La incorporación del futbolista del América permitirá al cuerpo técnico mantener el número de jugadores disponibles para los entrenamientos de esta concentración, en la que México trabaja de cara a sus compromisos amistosos ante Colombia y Ecuador.

La baja de César Montes se suma a las ausencias de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, quienes tampoco fueron considerados para esta convocatoria debido a problemas físicos. De esta manera, Rafael Márquez tendrá que realizar ajustes en una lista que incluye futbolistas jóvenes y elementos con experiencia internacional.

Con la salida de Montes y la llegada de Espinoza, la Selección Mexicana continúa con su preparación para sus primeros partidos bajo el mando de Rafael Márquez, quien inició una nueva etapa al frente del Tricolor con la mira puesta en la conformación del equipo rumbo a sus siguientes retos.