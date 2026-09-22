Javier Aguirre reconoce que lastimó a Guillermo Ochoa tras dejarlo en la banca en Sudáfrica 2010

El técnico mexicano habló sobre aquella decisión en el documental ‘El Camino hasta aquí’, estrenado este lunes en Claro Sports Premium

Aguirre y Ochoa, una herida de hace 16 años | Imago7

Javier ‘Vasco’ Aguirre reconoció que la decisión de dejar a Guillermo Ochoa en la banca durante el Mundial de Sudáfrica 2010 terminó por lastimar al entonces joven portero de la Selección Mexicana. El entrenador habló sobre aquel episodio en el documental El Camino hasta aquí, estrenado este lunes en Claro Sports Premium, donde compartió escenario con Ochoa y Rafael Márquez.

Durante la conversación, Ochoa recordó lo que significó aquella Copa del Mundo y explicó que llegó al torneo con la expectativa de disputar los partidos. En Sudáfrica, el Vasco eligió como titular al experimentado Óscar ‘Conejo’ Pérez, mientras Ochoa permaneció como suplente durante la participación del Tricolor.

“Que valió la pena. Valió la pena el paso que dio, el sacrificar, el estar en México con tu gente, con tu familia”, respondió Ochoa cuando fue cuestionado sobre lo que le diría al portero que protagonizó el partido ante Brasil en el Mundial de 2014. Después recordó lo ocurrido cuatro años antes: “En su momento, mucho de esa decisión, fue porque… no le va a gustar aquí al míster (Aguirre), pero en el 2010 era un Mundial que todos pensábamos, incluso yo, más relajado, más tranquilo, que yo iba a jugar, que a lo mejor tenía el puesto ganado y fue un golpe de realidad bastante duro, cuando llegó el Mundial y no jugué”.

Aguirre reconoció que conoció las consecuencias de aquella decisión tiempo después. “Lo lastimé, me lo comentó después con el paso del tiempo. Lo haces sin ninguna intención, eso va por delante. Lo haces, insisto en ello, pensando en lo mejor para el equipo”, explicó el técnico mexicano durante el documental.

El entrenador también habló sobre la responsabilidad que implica tomar decisiones desde el banquillo de la Selección Mexicana. “En ese momento era yo el técnico nacional. Te pagan por tomar decisiones, decisiones que afectan. Hemos tenido nuestras diferencias. Bien lo dice él. El Mundial de 2010 se abrió una herida. Hablamos como dos profesionales, como dos adultos”, señaló Aguirre.

Para Ochoa, aquella experiencia influyó en la decisión de salir de México y buscar una oportunidad en Europa. El portero explicó que rechazó una renovación con mejores condiciones económicas porque consideraba que necesitaba cambiar de escenario para continuar con su desarrollo profesional.

“Eso me hizo el querer, todavía más, el salir de mi zona de confort, el salir del lugar donde estaba. Tuve una renovación para quedarme en México, una renovación de bastante dinero y mi meta y mi objetivo estaba claro: si quiero ser el portero que creo que soy, me tengo que ir de aquí, tengo que crecer, tengo que buscarme otros aires y para eso está allá, Europa”, relató Ochoa.

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La historia del guardameta continuó con su llegada al fútbol europeo en 2011, cuando firmó con el Ajaccio. Años después, Ochoa se consolidó como uno de los principales porteros del Tricolor y disputó los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Ve el documental completo a través de Claro Sports Premium aquí

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