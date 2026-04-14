Rating Colombia del 12 de abril de 2026, según CNC: ‘Las de Siempre’ se mete en el top 3

Así quedó el ranking de audiencia en Colombia este 13 de abril de 2026: ‘A Otro Nivel’ se mantiene como el programa más visto en la franja de lunes a viernes.

Cristina Hurtado, presentando | Canal Caracol.

Cada día, los colombianos siguen de cerca el comportamiento del rating televisivo, un indicador clave de las preferencias de la audiencia en el país. Por eso, en Claro Sports presentamos el ranking completo de la jornada de este lunes 13 de abril de 2026, con los programas más vistos y las producciones que marcan tendencia en la televisión nacional.

En la franja de lunes a viernes, donde la competencia es más fuerte, hay un formato que continúa destacándose por encima del resto. Se trata del reality musical ‘A Otro Nivel’, que se mantiene en el primer lugar del listado, consolidando su liderazgo gracias a su conexión con el público y su propuesta de entretenimiento.

Rating en Colombia del 13 de abril de 2026, según CNC

A Otro Nivel – Caracol TV | 10,78% Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 9,90% Las de Siempre – RCN | 6,13% La Casa de los Famosos – RCN | 6,11% Noticias Caracol MD | 5,87% La Rosa de Guadalupe Parte 2 – RCN | 5,55% Noticias RCN PRM | 5,16% Espacio Político Partido Pacto Histórico – Caracol TV | 5,13% La Reina del Flow 3 – Caracol TV | 4,77% Tormenta de Pasiones – Caracol TV | 4,16%

Parrilla futbolera de este martes, 14 de abril del 2026:

2:00 p.m. | Atlético de Madrid vs Barcelona | Champions League.

2:00 p.m. | Liverpool vs PSG | Champions League.

5:00 p.m. | Cerro Porteño vs Junior | Copa Libertadores .

. 5:00 p.m. | Nacional (Uruguay) vs Tolima | Copa Libertadores.

8:00 p.m. | Colombia vs Chile | Liga de Naciones Femenina.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente, el Centro Nacional de Consultorías (CNC) estipula el rating por medio de porcentajes. Allí se toman los datos de millones de decodificadores en territorio colombiano. Así mismo, si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio consumido que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos días

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