¡Bienvenido al nido! América presenta a Carlos Álvarez con un emotivo video

América presentó a Carlos Álvarez, futbolista español de 23 años, quien firmó un contrato con las Águilas por las próximas tres temporadas

Las Águilas presentan a Carlos Álvarez | Captura de Pantalla: @ClubAmerica

El América le dio la bienvenida a Carlos Álvarez a través de un emotivo video en redes sociales. Después de que se concretara la operación por el futbolista español, las Águilas publicaron un clip durante la tarde de este miércoles 2 de septiembre para dar inicio a una nueva historia con el fichaje estrella de la institución de Coapa en este mercado de fichajes del Apertura 2026.

El jugador de 23 años fue anunciado en las primeras horas de este miércoles como parte de las incorporaciones del proyecto que encabeza Guillermo Almada. Horas más tarde, el equipo publicó un videoclip en el que destacó que llegar al América no es una tarea fácil, pues se “necesita talento, carácter y hambre”.

El conjunto de Coapa no dudó en ponerle desde el principio la responsabilidad a Carlos Álvarez con un claro mensaje: “Porque en América no basta con tener futuro, hay que demostrar que estás listo para él”. Estas palabras quedaron enmarcadas para abrirle la puerta al futbolista: “Una nueva historia está por comenzar. Un nuevo sueño se pinta de amarillo. Carlos Álvarez, bienvenido”.

El mediocampista español proviene del Levante, una pieza que habría buscado Guillermo Almada para terminar de apuntalar la zona ofensiva del equipo durante el resto del Apertura 2026. Su perfil le permite jugar como mediapunta y extremo por la derecha, una polivalencia que será esencial en el planteamiento táctico que planea el técnico uruguayo.

¿Carlos Álvarez? Un hecho. ES ÁGUILA. 🦅



Una nueva historia está por comenzar. 💙💛#CarlosEsÁguila pic.twitter.com/sLcb8cAX5p — Club América (@ClubAmerica) September 2, 2026

Claro Sports pudo saber que la operación entre América y el Levante fue por 6 millones de dólares para finiquitar el traspaso del futbolista por las próximas tres temporadas.

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Pese a que el mercado de fichajes en la Liga MX termina el próximo 11 de septiembre, tanto el América como el Levante aceleraron los trámites para completar el fichaje debido a que LaLiga cerró operaciones este 1 de septiembre.

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