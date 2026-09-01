Posibles alineaciones de Santa Fe vs Millonarios por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El derbi bogotano corresponde a la jornada 16 y se adelanta por cuenta de un concierto que habrá en El Campín.

Santa Fe y Millonarios adelantan partido de la fecha 16.

Bien se sabe que la Liga BetPlay Dimayor 2026-II ha tenido problemas con su calendario por cuenta del terremoto del 10 de agosto. Sin embargo, la afectación más absurda a la programación viene por cuenta del arrendamiento de estadios de fútbol para actividades de otra índole. Es esa la razón por la que Santa Fe y Millonarios deben adelantar su derbi correspondiente a la jornada 16.

Posible alineación de Santa Fe para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Santa Fe: Wéibmar Asprilla; Mateo Puerta, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Cristian Mafla; Jhojan Torres, Daniel Torres, Éwin Murillo; Jáder Obrian, Nahuel Bustos y Maximiliano Lovera. D.T.: Pablo Repetto.

Posible alineación de Millonarios para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Millonarios: Javier Burrai; Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Stiven Barreiro; Jhomier Guerrero, Rodrigo Ureña, Daniel Ruiz, Leonai Souza, Sebastián Valencia; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. D.T.: Fabián Bustos.

¿Cómo y dónde ver Santa Fe vs Millonarios por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo adelantado se jugará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá este miércoles, 2 de septiembre, a las 8:25 p.m. Al ser un duelo que siempre es llamativo, la transmisión de televisión estará solamente en canal de suscripción adicional de Win Sports+. Además, existe la opción de verlo vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Santa Fe

29.08.2026 | Junior 1-1 Santa Fe.

26.08.2026 | River Plate (7) 1-1 (8) Santa Fe.

22.08.2026 | Santa Fe 0-0 América de Cali.

19.08.2026 | Santa Fe 0-0 River Plate.

08.08.2026 | Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó.

Últimos cinco partidos de Millonarios

MÁS INFORMACIÓN: El Pascual Guerrero está listo para recibir de nuevo al América de Cali

30.08.2026 | Millonarios 0-0 Internacional de Bogotá.

27.08.2026 | Llaneros 0-2 Millonarios.

22.08.2026 | Águilas Doradas 1-1 Millonarios.

04.08.2026 | Millonarios 2-0 Deportivo Pasto.

01.08.2026 | Junior 0-1 Millonarios.

Te puede interesar