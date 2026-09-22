Memo Ochoa revela que estuvo cerca del retiro un año antes del Mundial: “No podía ni caminar”

En el documental El Camino Hasta Aquí, el histórico portero mexicano contó el momento físico que casi lo obliga a dejar el fútbol antes de volver a un Mundial

El legendario guardameta recuerda como vivió su quinta justa mundialista | Imago 7

Guillermo Ochoa estuvo a un paso de terminar su carrera antes del Mundial 2026. En El Camino Hasta Aquí, documental presentado por Claro Sports, el histórico guardameta mexicano reveló que llegó a considerar seriamente el retiro hace un año debido a los problemas físicos que arrastraba y al desgaste provocado por distintas lesiones.

“Poca gente sabe que un año antes estuve a punto de retirarme del fútbol, dejarlo porque ya no podía más. Inyecciones, recuperaciones, no podía ni caminar”, confesó Ochoa al recordar uno de los periodos más complicados de su trayectoria.

Los últimos años habían sido especialmente difíciles para el arquero por distintas molestias, particularmente en los tendones, que por momentos incluso le impedían jugar con normalidad. Entre tratamientos, inyecciones y constantes procesos de recuperación, el desgaste físico llegó a poner en duda si todavía tenía sentido continuar compitiendo al máximo nivel.

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Ochoa, sin embargo, decidió seguir. Con 40 años afrontó una nueva aventura en el fútbol de Chipre con el AEL Limassol, una decisión encaminada a mantenerse activo, conservar ritmo competitivo y seguir persiguiendo una oportunidad que parecía cada vez más complicada: volver a representar a México en una Copa del Mundo.

El nuevo rol de Ochoa en la selección

Ese esfuerzo terminó llevándolo nuevamente a la Selección Mexicana. Pero esta vez el escenario era diferente al de sus anteriores Mundiales. Ochoa sabía que llegaba desde otra posición dentro del grupo y explicó que parte fundamental del proceso fue aceptar el momento que atravesaba:

“La clave, yo creo, que en el fútbol y en la vida es a veces entender tu rol en la vida, entender el momento en el que estás para sacar lo mejor de ti en ese momento y para también entregarle lo mejor de ti a los demás”.

Desde ese lugar, el guardameta decidió vivir el torneo de otra manera. Disfrutó los entrenamientos, las conversaciones con Javier Aguirre y la convivencia diaria con sus compañeros, mientras su experiencia y la de Rafael Márquez se convertían también en puntos de referencia dentro del vestidor.

El último partido de Guillermo Ochoa

Ochoa sabía que Javier Aguirre no le regalaría minutos simplemente por su trayectoria. Cuando familiares y amigos le preguntaban si jugaría, su respuesta era clara: “Yo conozco a Javier y yo sé que él le va a dar la seriedad que merece el partido”.

Incluso al descanso del duelo ante Chequia, todavía con el marcador 0-0, Carlos Acevedo le preguntó si creía que tendría oportunidad de ingresar. “No, 0-0, no creo. Difícil”, recordó.

Pero el partido cambió. México tomó ventaja de 2-0 y el Estadio Azteca comenzó a corear el nombre del arquero que había iniciado su historia precisamente en ese inmueble. Mientras Aguirre preparaba modificaciones, llegó uno de los gestos que más emocionaron al arquero:

“De repente, lo más bonito en ese momento cuando Javier se voltea fue ver a mis compañeros que todos me señalaban para que me viera Javier y que yo entrara. Me apuntaban a mí”.

El Vasco terminó llamándolo. Ochoa ingresó para disputar los minutos finales ante Chequia y pudo reencontrarse con el Azteca en una Copa del Mundo, mientras México cerraba la fase de grupos con paso perfecto y la portería en cero. Para un jugador que un año antes pensaba que su cuerpo ya no le permitiría continuar, el momento adquirió una dimensión mucho más especial.

“Fue una mezcla de emociones. El ver a la gente, mi familia, mis amigos, disfrutarlo llorando… y se me sigue partiendo el corazón… y lloré como nunca en mi vida”, relató.

De no poder caminar con normalidad y pensar en abandonar el fútbol, a escuchar nuevamente su nombre en el Estadio Azteca y disputar otra Copa del Mundo con México. El Camino Hasta Aquí revela la parte menos visible del recorrido de Guillermo Ochoa y el precio físico y emocional detrás de uno de los capítulos más especiales de su carrera.

Ve el documental completo a través de Claro Sports Premium aquí

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