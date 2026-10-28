Juan Brunetta y la Selección Mexicana: qué necesita el argentino para jugar con el Tri

El mediocampista de Tigres debe cumplir con los requisitos de residencia, obtener la nacionalidad mexicana y resolver su elegibilidad ante la FIFA

Los retos legales de Juan Brunetta para jugar con México | Claro Sports

La posibilidad de ver a Juan Brunetta con la camiseta de la Selección Mexicana depende de algo más que su rendimiento en la Liga MX. El mediocampista argentino, figura de Tigres y uno de los futbolistas ofensivos con mayor protagonismo en el campeonato, necesita cumplir una serie de requisitos legales y deportivos antes de convertirse en una opción para el equipo nacional.

El principal obstáculo es el tiempo de residencia en México. Brunetta llegó al fútbol mexicano en el verano de 2022 para incorporarse a Santos Laguna y posteriormente continuó su carrera con Tigres. Si cumple las condiciones establecidas por la FIFA y mantiene la residencia requerida, el verano de 2027 marcaría el momento en que podría completar cinco años en el país.

Pero cumplir ese plazo no le garantizaría un lugar en el Tri. Antes tendría que obtener la nacionalidad mexicana y, posteriormente, satisfacer las disposiciones que regulan su elegibilidad internacional.

Cinco años de residencia: el requisito fundamental

La FIFA establece condiciones específicas para los futbolistas que adquieren una nueva nacionalidad sin tener vínculos familiares directos con el país que desean representar. Entre ellas figura la obligación de haber vivido de manera continua durante al menos cinco años en el territorio de la federación correspondiente, después de cumplir los 18 años.

Para Brunetta, ese requisito convierte su trayectoria en México en un factor determinante. Su llegada en 2022 inició el periodo que podría permitirle reunir el tiempo de residencia necesario, siempre que se cumplan las condiciones reglamentarias aplicables a su caso.

No se trata únicamente de permanecer vinculado contractualmente con un club mexicano. La residencia debe ajustarse a los criterios de la FIFA, por lo que eventuales ausencias o cambios en su situación migratoria tendrían que evaluarse conforme a la normativa vigente.

El calendario, por tanto, sitúa a 2027 como una referencia importante. Sin embargo, la fecha exacta dependerá de la documentación que acredite su residencia y de la revisión de las autoridades competentes.

El pasaporte mexicano no sería el último paso

Una vez cumplidos los requisitos de residencia, Brunetta tendría que tramitar la nacionalidad mexicana ante las autoridades correspondientes, entre ellas la Secretaría de Relaciones Exteriores, conforme al procedimiento de naturalización que le resulte aplicable.

Ese documento sería indispensable, pero no suficiente para representar al país en una competición internacional. La nacionalidad y la elegibilidad deportiva son cuestiones distintas: un jugador puede obtener un pasaporte y aun así necesitar cumplir requisitos adicionales establecidos por la FIFA.

En el caso de Brunetta, el siguiente paso sería formalizar su situación ante el organismo rector del fútbol mundial para determinar un cambio de federación y, de ser así, completar el procedimiento correspondiente.

¿Puede jugar para México después de representar a Argentina?

El historial internacional del mediocampista es otro elemento relevante. Brunetta representó a Argentina en categorías juveniles, pero no ha disputado partidos con la selección mayor de ese país.

Esa diferencia importa porque las reglas de la FIFA distinguen entre las participaciones en categorías juveniles y los partidos oficiales con una selección absoluta. Haber jugado con equipos juveniles argentinos no lo excluye automáticamente de la posibilidad de representar a México.

El procedimiento conocido como One-Time Switch permite, bajo determinadas condiciones, cambiar de asociación. Su aplicación depende del historial internacional del futbolista y de los requisitos específicos previstos en el reglamento.

Entre los criterios que pueden resultar determinantes se encuentran las participaciones oficiales con la selección mayor, la edad a la que se disputaron, el tipo de competición y el tiempo transcurrido desde la última aparición con la federación anterior.

Como Brunetta no ha jugado con la selección mayor argentina, su caso debe analizarse a partir de ese antecedente, sin asumir que las restricciones aplicables a quienes ya disputaron partidos absolutos se trasladan automáticamente a su situación. La FIFA tendría que confirmar el procedimiento que corresponda antes de que pudiera representar oficialmente a México.

Una alternativa para el proyecto de la Selección Mexicana

Desde el punto de vista futbolístico, Brunetta ofrece un perfil ofensivo que podría resultar atractivo para el cuerpo técnico mexicano. Su capacidad para jugar detrás del delantero, generar ocasiones y participar en la construcción del ataque lo convierte en un jugador con características particulares dentro de la Liga MX.

Su experiencia en el campeonato nacional también le permitiría llegar con conocimiento de los rivales, las exigencias de la competición y el entorno del fútbol mexicano. No obstante, esas cualidades deportivas solo podrían entrar en consideración una vez resuelta su situación legal y reglamentaria.

La eventual incorporación de un futbolista naturalizado también dependería de las decisiones del seleccionador. Cumplir los requisitos para representar a México no equivale a recibir una convocatoria, y mucho menos garantiza minutos de juego.

2027, una fecha para seguir de cerca

El camino de Brunetta hacia el Tri tiene tres etapas principales: completar el periodo de residencia exigido, obtener la nacionalidad mexicana y resolver su elegibilidad ante la FIFA.

El verano de 2027 aparece como una referencia para el cumplimiento de los cinco años de residencia, tomando como punto de partida su llegada a México en 2022. A partir de ahí, los plazos administrativos y la evaluación de su situación internacional determinarán cuándo podría quedar habilitado.

Por ahora, el caso de Brunetta representa una posibilidad condicionada por el reglamento. Su rendimiento en Tigres puede mantenerlo en la conversación deportiva, pero la puerta de la Selección Mexicana solo se abrirá cuando los requisitos legales y federativos estén satisfechos.

La pregunta, entonces, no es únicamente si Brunetta podría vestir la camiseta del Tri, sino cuándo estaría en condiciones de hacerlo. La respuesta dependerá de un proceso que combina residencia, nacionalidad y autorización internacional, con 2027 como un año clave para seguir su evolución.