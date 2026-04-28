Rating Colombia del 27 de abril de 2026, según CNC: ‘A Otro Nivel’ sigue imbatible

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los detalles del rating de la televisión colombiana para el lunes 27 de abril.

A Otro Nivel del Canal Caracol / @CrissHurtado

Caracol TV sigue sonreído en el rating de la televisión colombiano y posicionándose como el canal de preferencia en todos los hogares colombianos. ‘A Otro Nivel’ ha sido un espectáculo y ha cumplido como la programación ideal para reemplazar el vació dejado por el ‘Desafío Siglo XXI’.

Rating en Colombia del 27 de abril de 2026, según CNC

A Otro Nivel | Canal Caracol | 10.80 % Noticias Caracol PRM | 10.65 % Alocución presidencial | Canal Caracol | 7.45 % Noticias Caracol MD | 5.91 % La Casa de los Famosos | Canal RCN | 5.81 % Noticias Caracol avance | 4.96 % Noticias RCN PRM | 4.46 % La Rosa de Guadalupe | Canal RCN | 4.32 % Tormenta de pasiones | Canal Caracol | 4.21 % Alocución presidencial | Canal RCN | 4.18 %

Programación de fútbol para este martes 28 de abril de 2026

02:00 p.m. | PSG vs Bayern Múnich | Champions League.

07:30 p.m. | Millonarios vs Sao Paulo | Copa Sudamericana.

09:00 p.m. | Sporting Cristal vs Junior | Copa Libertadores.

05:00 p.m. | Deportes Tolima vs Coquimbo Unido | Copa Libertadores.

Así se mide el rating en Colombia y esto vale cada punto

Se realiza por medio de decodificadores que están a lo largo del país y está a cargo del Centro Nacional de Consultoría (CNC), entidad que tiene una medición muy acertada. Se usa un modelo de preferencia para definir el porcentaje de puntuación, el cual se basa en medir un cambio de programa de un usuario, que da más valor al producto que pasó a sintonizar en comparación al anterior que estaba viendo.

Rating en Colombia de los últimos días

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