Rafa Márquez no encuentra el triunfo y firma el peor arranque de la Selección Mexicana en los últimos años

En 26 años, el Tri nunca había carecido de victorias en los primeros tres partidos de cada inicio de proceso. Cinco técnicos lograron tres triunfos en sus primeros tres duelos dirigidos

El timonel no tuvo el arranque deseado | CHRIS CODUTO / GETTY IMAGES VIA AFP

Rafael Márquez todavía no consigue una victoria al frente de la Selección Mexicana y, después de tres partidos, su proceso registra el peor arranque en cuanto a triunfos en los últimos años. El Tricolor empató 1-1 con Colombia, repitió el marcador ante Perú y en su último encuentro perdió 3-0 frente a Estados Unidos, por lo que el técnico no ha podido celebrar un triunfo en sus primeras presentaciones.

El registro adquiere mayor relevancia al compararlo con los procesos anteriores. Desde Enrique Meza en 2000, todos los entrenadores que iniciaron una etapa con México consiguieron al menos una victoria durante sus primeros tres partidos. Incluso Ricardo La Volpe, cuyo comienzo también tuvo dificultades en 2003, consiguió su primer triunfo en su tercer encuentro al derrotar 2-0 a Bolivia.

El argentino comenzó su proceso con una derrota 2-0 ante Argentina y un empate sin goles frente a Colombia. Sin embargo, en su tercera presentación el Tri derrotó 2-0 a la selección sudamericana. Rafael Márquez, en cambio, acumula dos empates y una derrota, por lo que lamentablemente ya encabeza una lista nada honrosa.

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El contraste también aparece en los procesos que consiguieron triunfos desde sus primeros partidos. Hugo Sánchez, Sven-Göran Eriksson, Miguel Herrera, Juan Carlos Osorio y Gerardo Martino ganaron sus tres primeros encuentros como técnicos del representativo tricolor. Sánchez Márquez comenzó en 2007 con victorias ante Estados Unidos, Venezuela y Paraguay, mientras que el sueco hizo lo propio contra Honduras, Jamaica y Canadá en 2008.

El ‘Piojo’ Herrera también inició con paso perfecto en 2013. El entonces entrenador del Tricolor venció 5-1 y 4-2 a Nueva Zelanda y 4-0 a Corea del Sur. Dos años después, Osorio derrotó 3-0 a El Salvador, 2-0 a Honduras y 2-0 a Senegal para abrir su proceso con tres triunfos consecutivos.

Finalmente, ‘Tata’ Martino repitió esa tendencia en 2019. El argentino comenzó su etapa con México al derrotar 3-1 a Chile, 4-2 a Paraguay y 3-1 a Venezuela, por lo que también se sumó a la lista de técnicos con marcha impecable durante sus primeros tres partidos.

Primeros tres partidos de los técnicos de México desde el 2000

Enrique Meza | México 2-0 Ecuador | México 1-0 Bolivia | Estados Unidos 2-0 México | 2000

Javier Aguirre | México 1-0 Estados Unidos | Brasil 0-1 México | Paraguay 0-0 México | 2001

Ricardo La Volpe | México 0-2 Argentina | México 0-0 Colombia | México 2-0 Bolivia | 2003

Hugo Sánchez | México 2-0 Estados Unidos | México 3-1 Venezuela | México 2-1 Paraguay | 2007

Sven-Göran Eriksson | México 2-1 Honduras | México 3-0 Jamaica | México 2-1 Canadá | 2008

Javier Aguirre | México 1-2 El Salvador | México 2-1 Trinidad y Tobago | México 4-0 Venezuela | 2009

José Manuel de la Torre | México 2-0 Bosnia | México 3-1 Paraguay | México 1-1 Venezuela | 2011

Miguel Herrera | México 5-1 Nueva Zelanda | Nueva Zelanda 2-4 México | México 4-0 Corea del Sur | 2013

Juan Carlos Osorio | México 3-0 El Salvador | Honduras 0-2 México | México 2-0 Senegal | 2015-16

Gerardo Martino | México 3-1 Chile | México 4-2 Paraguay | México 3-1 Venezuela | 2019

Diego Cocca | México 2-0 Surinam | México 2-2 Jamaica | Estados Unidos 1-1 México | 2023

Jaime Lozano | México 4-0 Honduras | Haití 1-3 México | México 0-1 Qatar | 2023

Javier Aguirre | México 3-0 Nueva Zelanda | Canadá 0-0 México | México 2-0 Estados Unidos | 2024

Rafael Márquez | México 1-1 Colombia | México 1-1 Perú | Estados Unidos 3-0 México | 2026

El próximo resultado determinará si el proceso puede modificar esta tendencia, pero el registro de sus primeros tres encuentros ya quedó establecido: México suma dos empates y una derrota con Rafael Márquez. Mientras algunos de sus antecesores comenzaron con una victoria y cinco de ellos consiguieron tres triunfos consecutivos, el actual entrenador deberá esperar al siguiente compromiso, a celebrarse ante la selección de Chile, para buscar su primera celebración al frente del Tricolor.