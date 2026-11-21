El resultado dejó a los costarricenses con un punto en su presentación dentro de la fase de grupos.

Costa Rica no pudo sostener el resultado | X: @LaSele

La Selección sub 17 de Costa Rica comenzó su participación en el Mundial de Catar 2026 con un empate 2-2 frente a Tanzania. El equipo dirigido por Randall Azofeifa consiguió una ventaja de dos goles durante los primeros 15 minutos, pero no logró sostenerla en el segundo tiempo. El resultado dejó a los costarricenses con un punto en su presentación dentro de la fase de grupos.

El conjunto centroamericano abrió el marcador a los nueve minutos mediante Jeffrey Urbina. El futbolista tomó la pelota en la mitad de la cancha, avanzó entre varios defensores y terminó la jugada con un remate desde el borde del área que superó al guardameta rival.

La diferencia aumentó apenas seis minutos después. Jorshuad Pilarte ejecutó un tiro libre a los 15 minutos y colocó el balón junto a uno de los postes para establecer el 2-0. Costa Rica aprovechó sus primeras oportunidades y consiguió una ventaja que parecía encaminar su debut.

MÁS INFORMACIÓN: Mundial sub 17 Qatar 2026: cuándo inicia, grupos, calendario y dónde ver en vivo los partidos

Tanzania reaccionó y rescató el empate ante Costa Rica

El desarrollo cambió durante el complemento. Tanzania comenzó a generar situaciones de peligro y encontró el descuento a los 50 minutos. Faraji Kayanda recibió un pase entre los defensores costarricenses y definió para colocar el 2-1.

Cinco minutos después, el conjunto africano dispuso de una oportunidad para igualar el marcador desde el punto penal. Sin embargo, Kayanda no consiguió convertir el lanzamiento y Costa Rica mantuvo momentáneamente su ventaja.

Durante ese tramo, el arquero Fabián Araya tuvo intervenciones importantes para evitar que Tanzania concretara otras oportunidades. La selección costarricense encontró dificultades para recuperar el control del encuentro y sostener la posesión del balón.

La igualdad llegó finalmente a los 72 minutos. Kayanda volvió a aparecer en el área y conectó un cabezazo entre dos defensores para marcar su segundo gol del partido y establecer el 2-2 definitivo.

Con este resultado, Costa Rica inició el Mundial sub 17 2026 con una unidad, después de un encuentro en el que no pudo conservar la diferencia conseguida durante la primera mitad. El equipo de Randall Azofeifa deberá corregir los problemas defensivos mostrados en el complemento y esperar el resultado del enfrentamiento entre Brasil e Irlanda, las otras dos selecciones que integran su grupo.

Te puede interesar