El entrenador del cuadro ‘escarlata’ puso en tela de juicio una pregunta que le hicieron, la cual consideró inadecuada.

David González, entrenador del América de Cali | Vizzor Image

América de Cali comenzó su participación en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II con un empate ante Atlético Bucaramanga en la primera fecha del grupo B en condición de visitante. Un partido bastante disputado se vivió en el Américo Montanini y con buena cantidad de goles, ya que hubo cuatro en total.

Esa unidad es valiosa principalmente para el ‘escarlata’, siempre y cuando logre derrotar al Deportivo Cali en el Pascual Guerrero, que es su próximo compromiso. Mientras llega ese cotejo, en los pocos días de entrenamiento David González tiene la tarea de ajustar al equipo para lograr esa primera victoria de esta fase del torneo finalización.

Evidentemente eso incluye las variantes que pueda hacer el entrenador dentro del campo y lo que visualice en el trámite, es decir, lo que puede cambiar con lo que tiene en el banquillo. Por ejemplo, contra Bucaramanga, una modificación que realizó para el segundo tiempo fue el ingreso de Jhon Palacios por Tomás Ángel.

Sobre esa sustitución puntual le preguntaron al timonel en rueda de prensa, pues Ángel era el delantero en punta y había hecho gol en la primera mitad. Por él ingresó Palacios y en el banco quedó Adrián Ramos, otro atacante punta y de experiencia. Si bien el DT respondió, no le gustó que cuestionaran esa modificación porque considera que la hizo por lo que pasaba dentro del campo.

No caer en especulaciones

“Varias cosas. Lo primero, muchas veces ustedes dicen que se trabajó en la semana como si no se acordaran que jugamos hace tres días, es imposible trabajar, no hay forma. Lo otro, no me parece como empiezas tu pregunta, de entrada es algo con doble sentido, como con cizaña y no lo voy a permitir en mi equipo. La razón por la que entro a Tilman es completamente desde el juego, desde lo que estoy pensando, no tiene nada que ver con cómo se llame un jugador o el otro, eso en nuestro equipo no entra”, dijo González.

Así las cosas, el técnico del ‘escarlata’ dejó claro que esa sustitución correspondió a su análisis y no tuvo nada que ver con engañar al rival o dejar a Ramos en la banca. Se debe mencionar que al igual los cambios en ambos bandos no funcionaron mucho que digamos, pues todos los cuatro goles se dieron en la primera mitad.

Por ahora el América debe enfocarse en sumar de a tres este martes 24 de noviembre cuando reciba al Cali en una nueva edición del clásico caleño. Todo está en tablas en el grupo B porque el ‘azucarero’ igualó sin goles contra Millonarios, motivo por el cual es vital ganar para acomodarse mejor en ese sector.

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