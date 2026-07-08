Las dudas rodean a Luis Díaz tras el Mundial: ¿Aprobó o reprobó?

El colombiano venía de una muy buena temporada en Alemania y la expectativa estaba puesta en que pudiera marcar la diferencia.

Luis Díaz en el Mundial | Reuters

Un jugador que generaba expectativa para el Mundial no solo en la Selección Colombia sino a nivel general era Luis Díaz, una de las actuales figuras del fútbol internacional. El extremo, que milita en el Bayern Múnich, llegaba a la cita orbital tras una temporada de ensueño con el conjunto alemán.

El futbolista de 29 años ganó los tres títulos oficiales del balompié bávaro en el semestre anterior en todos fue protagonista y tuvo un aporte valioso. Lo único que no peleó el ‘Guajiro’ y su escuadra fue la Champions League, pues el PSG los eliminó y posteriormente se consagró por segunda vez al hilo en la ‘Orejona’.

Por otra parte, los números del colombiano fueron muy buenos, razón por la cual fue uno de los hombres más importantes para el esquema de Kompany. ‘Lucho’, sumando todas las competencias que disputó, jugó 51 partidos, hizo 26 goles, 23 asistencias y estuvo por 4.060 minutos dentro del campo.

Un nivel alejado en la Selección Colombia

Si bien se esperaba que Díaz brillara más en el Mundial, la realidad es que su actuación fue discreta a comparación de como venía jugando en Bayern. ‘Lucho’ jugó los cinco partidos con Colombia y en todos fue titular, sumando 480 minutos dentro del campo en su primera aparición en una Copa del Mundo.

Su actuación más brillante fue en el compromiso contra Uzbekistán, que fue el primero de la fase de grupos. En ese enfrentamiento el ‘Guajiro’ hizo un gol y una asistencia, algo que ilusionaba con que iba a marcar una diferencia para la ‘Tricolor’ para lo que se avecinaba.

No obstante, después de ese juego Luis no volvió a aportar goles o asistencias, algo que empezó a prender las alarmas porque se esperaba que lo hiciera. En los duelos tampoco se le vio muy seguro que digamos y varios los perdió, contrario a lo que hace en Bayern por esa banda izquierda.

Puede que el cansancio acumulado de esa temporada en Alemania y que como tal Lorenzo no lo rodeó como se esperaba haya influido en su nivel, pero a materia individual Luis Díaz deja dudas de lo que fue su Mundial. Otros aspectos como la ansiedad y la presión puede que también no le ayudaran a desplegar su mejor versión.

Seguramente el colombiano tendrá que hacer un análisis de lo que fue su actuación para ver qué puede mejorar para lo que viene, pues es el llamado a liderar la selección de ahora en adelante y su capacidad máxima se hace necesaria para poder cumplir los objetivos.

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