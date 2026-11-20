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Real España Marathón, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Real España y Marathón se enfrentan en el clásico sampedrano por la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Apenas un punto separa a los dos equipos: la Máquina busca defender el segundo lugar, mientras que el Monstruo Verde puede arrebatárselo con una victoria. Con Olimpia al frente de la tabla, el clásico ofrece a ambos la oportunidad de mantener la presión sobre el líder. Aquí te contamos a qué hora se juega y dónde verlo en vivo.

Real España ocupa el segundo puesto con 29 puntos, producto de ocho triunfos, cinco empates y una derrota. El equipo de Juan Ignacio Martínez viene de igualar 1-1 en su visita a Independiente, el mismo marcador que registró en la fecha anterior frente a Génesis PN. Esos dos empates le impidieron recortar la distancia con Olimpia. Ahora, la Máquina buscará reencontrarse con la victoria ante su clásico rival para defender su posición y encarar el cierre de la fase regular con más margen.

Por su parte, Marathón marcha tercero con 28 unidades, tras ocho victorias, cuatro empates y dos derrotas. Los dirigidos por Silvio Rudman vencieron 2-0 a Choloma en casa y sumaron su segundo triunfo consecutivo, luego del 3-1 ante Platense. El Monstruo Verde llega con la posibilidad de superar a Real España y quedar segundo si gana el clásico. Además, un triunfo lo dejaría a dos puntos de los 33 que hoy tiene Olimpia, a la espera de lo que haga el líder en esta jornada.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Real España vs Marathón de la jornada 15 de la Liga de Honduras?

El encuentro entre Real España y Marathón será el sábado 21 de noviembre a las 19:30 horas en el estadio Morazán y se podrá ver en vivo y en directo a través de Deportes TVC.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Real España vs Marathón hoy

Ni Real España ni Marathón cuentan con futbolistas sancionados que no puedan estar disponibles para este partido de la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Juan Ignacio Martínez y Silvio Rudman no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Real España: Roberto López; Daylor Cacho, Jeffrey Ramos, Devron García, Marcelo Pereira, Franklin Flores; Carlos Mejía, Anthony García, Gonzalo Ritacco; Eddie Hernández y Marco Aceituno. DT: Juan Ignacio Martínez.

Marathón: Jonathan Rougier; Henry Figueroa, Javier Rivera, José Aguilera, Jefferson Guiti; Tomás Sorto, Damin Ramírez, Yairo Moreno, Brian Farioli; Nicolás Messiniti y Alberth Elis. DT: Silvio Rudman.

MÁS INFORMACIÓN: Honduras despierta ante Kuwait y le da un respiro a Molina en el cierre del año

Antecedentes y últimos resultados del Real España vs Marathón en Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Real España y Marathón:

23 de agosto de 2026 | Marathón 1-1 Real España | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 18 de mayo de 2026 | Real España 1-1 Marathón | Triangular Final Torneo Clausura 2026

| Triangular Final Torneo Clausura 2026 3 de mayo de 2026 | Marathón 1-0 Real España | Triangular Final Torneo Clausura 2026

| Triangular Final Torneo Clausura 2026 2 de abril de 2026 | Real España 2-0 Marathón | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 8 de febrero de 2026 | Marathón 0-1 Real España | Torneo Clausura 2026

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