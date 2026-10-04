Resultados Semana 5 ONEFA 2026: estadísticas y tabla de posiciones de la Liga Mayor
Pumas CU llegó a marca de 4-1, mientras Auténticos Tigres y Borregos Monterrey conservan el invicto
La Semana 5 de la Liga Mayor ONEFA 2026 modificó la pelea por los primeros puestos de la Conferencia de los 14 Grandes. Pumas CU alcanzó cuatro victorias, Borregos Guadalajara llegó a marca de 3-2 y Linces UVM consiguió su segundo triunfo de la campaña.
La jornada tuvo seis partidos disputados entre el viernes 2 y sábado 3 de octubre, además del encuentro entre Borregos Monterrey y Auténticos Tigres, que fue pospuesto debido a las condiciones climatológicas en Monterrey. Ambos equipos conservan marca de 3-0.
Los seis partidos completados dejaron 276 puntos entre todos los equipos, un promedio de 46 por encuentro. El Borregos CCM 35-40 Borregos Puebla produjo la mayor cantidad, con 75, mientras Linces UVM y Águilas Blancas protagonizaron el margen más corto con diferencia de tres puntos.
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Resultados ONEFA 2026: Semana 5
Borregos Guadalajara abrió la actividad con un triunfo por 20-12 sobre Aztecas UDLAP en La Fortaleza. El otro compromiso programado para el viernes, entre Borregos Monterrey y Auténticos Tigres, no pudo disputarse y quedó pendiente de una nueva fecha.
El sábado, Pumas CU derrotó 34-28 a Borregos CEM en el Estadio Olímpico Universitario y llegó a récord de 4-1. La UNAM registró 446 yardas totales frente a las 454 del CEM, pero sostuvo la ventaja en la última serie ofensiva de los visitantes. Estos fueron todos los resultados de la Semana 5:
- Viernes 2 de octubre
- Aztecas UDLAP 12-20 Borregos Guadalajara
- Borregos Monterrey vs Auténticos Tigres UANL | Pospuesto | Gaspar Mass
- Sábado 3 de octubre
Uno de los partidos que modificó la parte media de la clasificación fue el de Puebla. Borregos Puebla llegó a marca de 3-2 tras imponerse 40-35 a CCM. Iker Colín lanzó cinco pases de touchdown para Ciudad de México, que remontó una desventaja de 21 puntos y llegó a tomar el liderato, pero Puebla recuperó la ventaja en los segundos finales.
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Tabla de Posiciones de la ONEFA 2026, al momento: ¿Cómo va tu equipo?
Auténticos Tigres y Borregos Monterrey siguen sin derrota con marca de 3-0, aunque cuentan con menos partidos que varios de sus perseguidores debido al aplazamiento de su enfrentamiento. Pumas CU aparece con 4-1 y es el equipo que más victorias suma hasta el cierre de la Semana 5.
La tabla provisional, actualizada con los resultados de la jornada y los puntos recibidos acumulados, queda de la siguiente manera:
Así marcha la Liga Mayor durante la semana 5:
|Posición
|Equipo
|Ganados
|Perdidos
|Puntos en contra
|1
|Pumas CU UNAM
|4
|1
|181
|2
|Auténticos Tigres UANL
|3
|0
|38
|3
|Borregos ITESM MTY
|3
|0
|100
|4
|Borregos ITESM GDL
|3
|2
|99
|5
|Leones UAMN
|3
|2
|107
|6
|Borregos ITESM PUE
|3
|2
|132
|7
|Linces UVM
|2
|2
|51
|8
|Aztecas UDLAP
|2
|3
|90
|9
|Águilas Blancas IPN
|2
|2
|98
|10
|Burros Blancos IPN
|2
|3
|133
|11
|Borregos ITESM CCM
|2
|3
|151
|12
|Borregos ITESM CEM
|1
|4
|134
|13
|Leones UANC
|1
|3
|151
|14
|Zorros CETYS
|0
|4
|115
La temporada regular contempla nueve partidos para cada equipo durante diez semanas, con una jornada de descanso. Los ocho primeros de la clasificación de los 14 Grandes avanzarán a los cuartos de final, mientras el último lugar perderá la categoría.
Próximos juegos del fútbol americano mexicano: ¿Cuándo se juega la Semana 6 y dónde ver?
La Semana 6 se disputará el viernes 9 y sábado 10 de octubre. Pumas CU visitará a Linces UVM, mientras Borregos Monterrey volverá al calendario ante Zorros CETYS. Auténticos Tigres tendrá salida al Cráter Azul para enfrentar a Borregos Puebla.
Viernes 9 de octubre
- Burros Blancos IPN en Borregos CCM | 18:00 horas | Disney CCM
- Pumas CU en Linces UVM | 19:00 horas | JOM
- Aztecas UDLAP en Borregos CEM | 19:00 horas | Corral de Plástico
- Zorros CETYS en Borregos Monterrey | 19:30 horas | Estadio Borregos
Sábado 10 de octubre
- Leones Anáhuac México en Águilas Blancas IPN | 12:00 horas | Wilfrido Massieu
- Auténticos Tigres UANL en Borregos Puebla | 13:00 horas | Cráter Azul
- Borregos Guadalajara en Leones Anáhuac Cancún | 19:00 horas | Coliseo Maya
La sexta jornada tendrá incidencia en ambos extremos de la clasificación. Pumas buscará sostenerse detrás de los dos invictos, mientras Monterrey y Auténticos volverán a competir por separado después de que su enfrentamiento de la Semana 5 quedó pendiente.