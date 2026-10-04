Resultados Semana 5 ONEFA 2026: estadísticas y tabla de posiciones de la Liga Mayor

Publicado por Jorge Rolando Marrón Vélez

Pumas CU llegó a marca de 4-1, mientras Auténticos Tigres y Borregos Monterrey conservan el invicto

Onefa | Imago 7
Resultados de la semana 5 ONEFA 2026. | Imago 7

La Semana 5 de la Liga Mayor ONEFA 2026 modificó la pelea por los primeros puestos de la Conferencia de los 14 Grandes. Pumas CU alcanzó cuatro victorias, Borregos Guadalajara llegó a marca de 3-2 y Linces UVM consiguió su segundo triunfo de la campaña.

La jornada tuvo seis partidos disputados entre el viernes 2 y sábado 3 de octubre, además del encuentro entre Borregos Monterrey y Auténticos Tigres, que fue pospuesto debido a las condiciones climatológicas en Monterrey. Ambos equipos conservan marca de 3-0.

Los seis partidos completados dejaron 276 puntos entre todos los equipos, un promedio de 46 por encuentro. El Borregos CCM 35-40 Borregos Puebla produjo la mayor cantidad, con 75, mientras Linces UVM y Águilas Blancas protagonizaron el margen más corto con diferencia de tres puntos.

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Resultados ONEFA 2026: Semana 5

Borregos Guadalajara abrió la actividad con un triunfo por 20-12 sobre Aztecas UDLAP en La Fortaleza. El otro compromiso programado para el viernes, entre Borregos Monterrey y Auténticos Tigres, no pudo disputarse y quedó pendiente de una nueva fecha.

El sábado, Pumas CU derrotó 34-28 a Borregos CEM en el Estadio Olímpico Universitario y llegó a récord de 4-1. La UNAM registró 446 yardas totales frente a las 454 del CEM, pero sostuvo la ventaja en la última serie ofensiva de los visitantes. Estos fueron todos los resultados de la Semana 5:

  • Viernes 2 de octubre
    • Aztecas UDLAP 12-20 Borregos Guadalajara
    • Borregos Monterrey vs Auténticos Tigres UANL | Pospuesto | Gaspar Mass
  • Sábado 3 de octubre
    • Águilas Blancas IPN 13-16 Linces UVM
    • Borregos CEM 28-34 Pumas CU | CRÓNICA
    • Burros Blancos IPN 6-24 Leones Anáhuac México
    • Borregos CCM 35-40 Borregos Puebla | CRÓNICA
    • Zorros CETYS 21-27 Leones Anáhuac Cancún

Uno de los partidos que modificó la parte media de la clasificación fue el de Puebla. Borregos Puebla llegó a marca de 3-2 tras imponerse 40-35 a CCM. Iker Colín lanzó cinco pases de touchdown para Ciudad de México, que remontó una desventaja de 21 puntos y llegó a tomar el liderato, pero Puebla recuperó la ventaja en los segundos finales.

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Tabla de Posiciones de la ONEFA 2026, al momento: ¿Cómo va tu equipo?

Auténticos Tigres y Borregos Monterrey siguen sin derrota con marca de 3-0, aunque cuentan con menos partidos que varios de sus perseguidores debido al aplazamiento de su enfrentamiento. Pumas CU aparece con 4-1 y es el equipo que más victorias suma hasta el cierre de la Semana 5.

La tabla provisional, actualizada con los resultados de la jornada y los puntos recibidos acumulados, queda de la siguiente manera:

Así marcha la Liga Mayor durante la semana 5:

PosiciónEquipoGanadosPerdidosPuntos en contra
1Pumas CU UNAM41181
2Auténticos Tigres UANL3038
3Borregos ITESM MTY30100
4Borregos ITESM GDL3299
5Leones UAMN32107
6Borregos ITESM PUE32132
7Linces UVM2251
8Aztecas UDLAP2390
9Águilas Blancas IPN2298
10Burros Blancos IPN23133
11Borregos ITESM CCM23151
12Borregos ITESM CEM14134
13Leones UANC13151
14Zorros CETYS04115

La temporada regular contempla nueve partidos para cada equipo durante diez semanas, con una jornada de descanso. Los ocho primeros de la clasificación de los 14 Grandes avanzarán a los cuartos de final, mientras el último lugar perderá la categoría.

Próximos juegos del fútbol americano mexicano: ¿Cuándo se juega la Semana 6 y dónde ver?

La Semana 6 se disputará el viernes 9 y sábado 10 de octubre. Pumas CU visitará a Linces UVM, mientras Borregos Monterrey volverá al calendario ante Zorros CETYS. Auténticos Tigres tendrá salida al Cráter Azul para enfrentar a Borregos Puebla.

Viernes 9 de octubre

  • Burros Blancos IPN en Borregos CCM | 18:00 horas | Disney CCM
  • Pumas CU en Linces UVM | 19:00 horas | JOM
  • Aztecas UDLAP en Borregos CEM | 19:00 horas | Corral de Plástico
  • Zorros CETYS en Borregos Monterrey | 19:30 horas | Estadio Borregos

Sábado 10 de octubre

  • Leones Anáhuac México en Águilas Blancas IPN | 12:00 horas | Wilfrido Massieu
  • Auténticos Tigres UANL en Borregos Puebla | 13:00 horas | Cráter Azul
  • Borregos Guadalajara en Leones Anáhuac Cancún | 19:00 horas | Coliseo Maya

La sexta jornada tendrá incidencia en ambos extremos de la clasificación. Pumas buscará sostenerse detrás de los dos invictos, mientras Monterrey y Auténticos volverán a competir por separado después de que su enfrentamiento de la Semana 5 quedó pendiente.

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