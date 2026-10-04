Resultados Semana 5 ONEFA 2026: estadísticas y tabla de posiciones de la Liga Mayor

Pumas CU llegó a marca de 4-1, mientras Auténticos Tigres y Borregos Monterrey conservan el invicto

Resultados de la semana 5 ONEFA 2026. | Imago 7

La Semana 5 de la Liga Mayor ONEFA 2026 modificó la pelea por los primeros puestos de la Conferencia de los 14 Grandes. Pumas CU alcanzó cuatro victorias, Borregos Guadalajara llegó a marca de 3-2 y Linces UVM consiguió su segundo triunfo de la campaña.

La jornada tuvo seis partidos disputados entre el viernes 2 y sábado 3 de octubre, además del encuentro entre Borregos Monterrey y Auténticos Tigres, que fue pospuesto debido a las condiciones climatológicas en Monterrey. Ambos equipos conservan marca de 3-0.

Los seis partidos completados dejaron 276 puntos entre todos los equipos, un promedio de 46 por encuentro. El Borregos CCM 35-40 Borregos Puebla produjo la mayor cantidad, con 75, mientras Linces UVM y Águilas Blancas protagonizaron el margen más corto con diferencia de tres puntos.

Resultados ONEFA 2026: Semana 5

Borregos Guadalajara abrió la actividad con un triunfo por 20-12 sobre Aztecas UDLAP en La Fortaleza. El otro compromiso programado para el viernes, entre Borregos Monterrey y Auténticos Tigres, no pudo disputarse y quedó pendiente de una nueva fecha.

El sábado, Pumas CU derrotó 34-28 a Borregos CEM en el Estadio Olímpico Universitario y llegó a récord de 4-1. La UNAM registró 446 yardas totales frente a las 454 del CEM, pero sostuvo la ventaja en la última serie ofensiva de los visitantes. Estos fueron todos los resultados de la Semana 5:

Viernes 2 de octubre Aztecas UDLAP 12-20 Borregos Guadalajara Borregos Monterrey vs Auténticos Tigres UANL | Pospuesto | Gaspar Mass

Sábado 3 de octubre Águilas Blancas IPN 13-16 Linces UVM Borregos CEM 28-34 Pumas CU | CRÓNICA Burros Blancos IPN 6-24 Leones Anáhuac México Borregos CCM 35-40 Borregos Puebla | CRÓNICA Zorros CETYS 21-27 Leones Anáhuac Cancún



Uno de los partidos que modificó la parte media de la clasificación fue el de Puebla. Borregos Puebla llegó a marca de 3-2 tras imponerse 40-35 a CCM. Iker Colín lanzó cinco pases de touchdown para Ciudad de México, que remontó una desventaja de 21 puntos y llegó a tomar el liderato, pero Puebla recuperó la ventaja en los segundos finales.

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Tabla de Posiciones de la ONEFA 2026, al momento: ¿Cómo va tu equipo?

Auténticos Tigres y Borregos Monterrey siguen sin derrota con marca de 3-0, aunque cuentan con menos partidos que varios de sus perseguidores debido al aplazamiento de su enfrentamiento. Pumas CU aparece con 4-1 y es el equipo que más victorias suma hasta el cierre de la Semana 5.

La tabla provisional, actualizada con los resultados de la jornada y los puntos recibidos acumulados, queda de la siguiente manera:

Así marcha la Liga Mayor durante la semana 5:

Posición Equipo Ganados Perdidos Puntos en contra 1 Pumas CU UNAM 4 1 181 2 Auténticos Tigres UANL 3 0 38 3 Borregos ITESM MTY 3 0 100 4 Borregos ITESM GDL 3 2 99 5 Leones UAMN 3 2 107 6 Borregos ITESM PUE 3 2 132 7 Linces UVM 2 2 51 8 Aztecas UDLAP 2 3 90 9 Águilas Blancas IPN 2 2 98 10 Burros Blancos IPN 2 3 133 11 Borregos ITESM CCM 2 3 151 12 Borregos ITESM CEM 1 4 134 13 Leones UANC 1 3 151 14 Zorros CETYS 0 4 115

La temporada regular contempla nueve partidos para cada equipo durante diez semanas, con una jornada de descanso. Los ocho primeros de la clasificación de los 14 Grandes avanzarán a los cuartos de final, mientras el último lugar perderá la categoría.

Próximos juegos del fútbol americano mexicano: ¿Cuándo se juega la Semana 6 y dónde ver?

La Semana 6 se disputará el viernes 9 y sábado 10 de octubre. Pumas CU visitará a Linces UVM, mientras Borregos Monterrey volverá al calendario ante Zorros CETYS. Auténticos Tigres tendrá salida al Cráter Azul para enfrentar a Borregos Puebla.

Viernes 9 de octubre

Burros Blancos IPN en Borregos CCM | 18:00 horas | Disney CCM

| 18:00 horas | Disney CCM Pumas CU en Linces UVM | 19:00 horas | JOM

| 19:00 horas | JOM Aztecas UDLAP en Borregos CEM | 19:00 horas | Corral de Plástico

| 19:00 horas | Corral de Plástico Zorros CETYS en Borregos Monterrey | 19:30 horas | Estadio Borregos

Sábado 10 de octubre

Leones Anáhuac México en Águilas Blancas IPN | 12:00 horas | Wilfrido Massieu

| 12:00 horas | Wilfrido Massieu Auténticos Tigres UANL en Borregos Puebla | 13:00 horas | Cráter Azul

| 13:00 horas | Cráter Azul Borregos Guadalajara en Leones Anáhuac Cancún | 19:00 horas | Coliseo Maya

La sexta jornada tendrá incidencia en ambos extremos de la clasificación. Pumas buscará sostenerse detrás de los dos invictos, mientras Monterrey y Auténticos volverán a competir por separado después de que su enfrentamiento de la Semana 5 quedó pendiente.